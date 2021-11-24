خبيرة تجميل توجه نصيحة لـ فتاة العشرين الجامعية .. فيديو

قالت دكتور دينا أبو السعود، خبيرة تجميل، إن كثير من الفتيات لم يهتموا بجمال بشرتهم ونضارتها، ولم يهتموا بالكريمات ألمخصصة للبشرة، معقبة "لذلك أنا بنصح كل أم انها توعي بنتها اللي في الجامعة انها تستخدم كريم ترطيب".

وأضافت دينا أبو السعود خلال لقائها مع برنامج "ست الستات" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن يجب الحفاظ على كمية المياه الموجودة في البشرة، وكمية الكولاجين والفيتامينات، وذلك من خلال استخدام كريم بينكي.

وتابعت خبيرة تجميل أن بداية من سن 25 عاماً، تبدأ بشرة الفتاة تتأثر بعوامل الجو، حيث تقل كمية الكولاجين، والفيتامينات الموجودة في طبقات الجلد السفلية، معقبة: "لذلك بنصح باستخدام كريم بينكي من سن 20 عاماً لعدم التعرض لهذا النقص".

ونوهت دينا أبو السعود بأن النقص في الفيتامينات والكولاجين يتسبب في ظهور التجاعيد في سن مبكر، بالإضافة إلى ظهور الحبوب والبقع والهالات السوداء، ولتلاشى ذلك يُنصح باستخدام كريم بينكي.