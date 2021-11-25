سلاح محمود الخطيب لإقناع موسيماني بالتجديد مع الأهلي

يجري محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي محاولات أخيرة من اجل اقناع الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق فى البقاء بالنادي وتجديد عقده لمدة جديدة .

وقال الإعلامي محمد شبانه ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية "etc" : أن هناك محاولة أخيرة يجريها محمود الخطيب رئيس الأهلي لاقناع الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لتجديد عقده والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري بعد اتفاقه علي حسم الملف عقب انتهاء الانتخابات التي يخوضها علي منصب الرئاسة.



وتابع : أن بيبو قام باغراء المدير الفني بمنحه 6 أشهر قيمة الشرط الجزائي من أجل منحه الضمانات الكافية بشأن بقائه على رأس القيادة الفنية للفريق والتأكيد على ترحيب الجماهير و مجلس الإدارة ببقائه فى مهمته لأطول وقت ممكن.

وأضاف: أن الخطيب استغل غياب زوجة المدرب واقناعه بالبقاء في ظل الدعم الدائم من الأدارة بجانب قناعته فى ظل انشغال مجلس الإدارة بالتجهيز للعملية الانتخابية من ندوات ودعاية انتخابية