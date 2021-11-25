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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لا ينتمى لنشاط سياسي محظور .. شروط الترشح لـ انتخابات اتحاد الطلاب

انتخابات اتحاد الطلاب
انتخابات اتحاد الطلاب

قال طايع عبد اللطيف ، مستشار وزير التعليم العالى للأنشطة الطلابية ، إن الجامعات المصرية تستعد لانطلاق ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية ، مؤكدا أن الوزارة تدعم كافة هذه الأنشطة لإعداد قيادات شابة.


وأضاف طايع عبد اللطيف  خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر ، ان الماراثون الانتخابى انطلق فى 18 نوفمبر من الشهر الجارى باستقبال كشوف الطلبة الناخبين لافتا إلى أن عدد المتقدمين بلغ 26 ألف طالب  و 793 بزيادة 1600 طالب عن العام الماضى .


وأشار طايع عبد اللطيف ،  ان استعدادات الوزارة بشأن  انتخابات الاتحادات الطلابية بدأت منذ عام 2017 بسجل اللائحة التنفيذية من مجلس الوزراء وفى عام 2019 صدر القرار الوزارى من وزارة التعليم العالى بشأن كافة اجراءات الانتخابات .


وتابع  طايع عبد اللطيف ، أنه تم فتح باب الطعون على الكشوف المبدأئية بإجمالى 1137 طعن  تم قبولهم من أصل 3600 طعن وتم الاعلان عن كشوف الأعداد الطلابية النهائية التى من المقرر ان تخوض انتخابات اتحاد الطلبة ، لافتا إلى شروط الترشح ان يكون المتقدم مصرى الجنسية ،وضرورة الحصول على لقاح كورونا ، ولا يكون عليه أى عقوبات ولا ينتمى لأى نشاط سياسى محظور ، بالاضافة لعدم استخدام الدعاية الدينية .

 

اخبار وزارة التعليم العالي لقاح كورونا مجلس الوزراء وزارة التعليم الانتخابات انتخابات الاتحاد

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