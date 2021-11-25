سوق المستعمل .. سعر سيات ابيزا موديل 2019 | صور

اشتهرت شركة سيات الإسبانية بتقديم اصدارتها الخاصة من فئة الهاتشباك مثل ابيزا و ليون، و من بينها طراز ابيزا الشهير موديل 2019، الذي يأتى بتصميم منفرد يجعلها محط اهتمام الكثيرين من عشاق هذه الفئة المميزة، خاصة داخل سوق المستعمل حيث السعر الأقل من “الزيرو”.

تنتمى سيارة سيات ابيزا لفئة السيارات الهاتشباك، زودت بمحرك مكون من 4 أسطوانات، سعة 1600 سي سي، يولد قوة قدرها 110 حصان، وعزم أقصى للدوران 155 نيوتن/ متر، تقترن ناقل حركة بـ 6 سرعات أوتوماتيكي الأداء.

زودت سيات ابيزا موديل 2019 بمجموعة من من المواصفات القياسية ووسائل الأمان، ومنها «الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABD، وتوزيع إلكترونى للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكترونى ESP.

دعمت بجنوط رياضية 15 و 17 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية، ومرايات جانبية كهربائية، وسبويلر خلفي، وحساسات ركن خلفية، ومثبت سرعة، وتكييف هواء أوتوماتيك، وفتحة سقف بانوراما.

احتوت طرازات سيات على نظام الـBluetooth، وفتحة سقف، ومصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED، شحن الهواتف لا سلكيا، وعداد ديجيتال، وشاشة بيانات 8 بوصة، ونظام SEAT Full Link الذي يسمح بربط الهاتف مع السيارة من خلال تطبيقات Apple Car Play و Android Auto.

تتراوح أسعار سيارة سيات ابيزا موديل 2019 في سوق المستعمل من 250 ألف إلي 300 ألف جنيه، وفقاً للحالة العامة للسيارة.