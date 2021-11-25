عاجل
التصديري للصناعات الغذائية ينظم بعثة للمشاركة بمعرض فوود أفريكا.. ديسمبر المقبل مذكرة تفاهم بشأن تجارة الغاز المسال وأنشطة البحث والاستكشاف بين مصر واليونان بعثة بيراميدز تغادر إلى الكونغو لمواجهة مانياما في الكونفدرالية افتتاح طريق الكباش.. ونواب: حدث عالمي يليق بعظمة وتاريخ مصر .. ويؤكدون: سيضعها في مصاف دول العالم الجاذبة للسياحة نشرة أخبار العالم | إشادة دولية بـ مصر.. هزيمة ساحقة لـ أبي أحمد أمام تيجراي.. مليون ونصف وفاة بـ كورونا في أوروبا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سوق المستعمل .. سعر سيات ابيزا موديل 2019 | صور

سوق المستعمل..سعر
سوق المستعمل..سعر سيات ابيزا موديل 2019

اشتهرت شركة سيات الإسبانية بتقديم اصدارتها الخاصة من فئة الهاتشباك مثل ابيزا و ليون، و من بينها طراز ابيزا الشهير موديل 2019، الذي يأتى بتصميم منفرد يجعلها محط اهتمام الكثيرين من عشاق هذه الفئة المميزة، خاصة داخل سوق المستعمل حيث السعر الأقل من “الزيرو”.

 

تنتمى سيارة سيات ابيزا لفئة السيارات الهاتشباك، زودت بمحرك مكون من 4 أسطوانات، سعة 1600 سي سي، يولد قوة قدرها  110 حصان، وعزم أقصى للدوران 155 نيوتن/ متر، تقترن ناقل حركة بـ 6 سرعات أوتوماتيكي الأداء.

زودت سيات ابيزا موديل 2019 بمجموعة من من المواصفات القياسية ووسائل الأمان، ومنها «الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABD، وتوزيع إلكترونى للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكترونى ESP.

دعمت بجنوط رياضية 15 و 17 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية، ومرايات جانبية كهربائية، وسبويلر خلفي، وحساسات ركن خلفية، ومثبت سرعة، وتكييف هواء أوتوماتيك، وفتحة سقف بانوراما.

احتوت طرازات سيات على نظام الـBluetooth، وفتحة سقف، ومصابيح أمامية وخلفية بتقنية LED، شحن الهواتف لا سلكيا، وعداد ديجيتال، وشاشة بيانات 8 بوصة، ونظام SEAT Full Link الذي يسمح بربط الهاتف مع السيارة من خلال تطبيقات Apple Car Play و Android Auto.

تتراوح أسعار سيارة سيات ابيزا موديل 2019 في سوق المستعمل من 250 ألف إلي 300 ألف جنيه، وفقاً للحالة العامة للسيارة.

سيات الهاتشباك ابيزا سوق المستعمل سيات إبيزا ابيزا موديل 2019

موضوعات متعلقة

مقارنة بين ميتسوبيشي إكليبس ورينو كادجار موديل 2021 | صور

سوق المستعمل.. سعر أوبل كروس لاند موديل 2018 |صور

أحدث أسعار شانجان CS75 موديل 2022 في السعودية |صور

5 سيارات صينية موديل 2021 في الجزائر .. سعر و مواصفات | صور

مواصفات وأسعار 5 سيارات "سيدان" موديل 2021 في المغرب | صور

أسعار سيارات بيجو موديل 2021 في تونس | صور

5 سيارات SUV فاخرة فى المغرب موديل 2021.. تبدأ من 490 ألف درهم | صور

سعر و مواصفات 5 سيارات سيدان موديل 2021 في الجزائر | صور

ترشيحاتنا

النشرة الدينية..امرأة زوجها يصورها أثناء الجماع ما الحكم.. لمس الكلب ينقض الوضوء أم لا؟.. شزوط التطهر من الحدث الأكبر

للصيانة .. قطع المياه 4 ساعات عن 3 أحياء بالجيزة

أمريكا تحاول إقناع روسيا بزيادة إنتاج النفط لخفض الأسعار

وزير التعليم يناشد أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء الشائعات

الجمعة البيضاء.. الأدوات المنزلية ترتفع مبيعاتها بنسبة 15% ..والأجهزة الكهربائية 10%

بقيادة الوادي وحمدي.. تشكيل هجومى لـ سموحة قبل مواجهة الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شريف مدكور يثير الجدل على فيسبوك: مضيت أصعب ورقة في حياتي

خرجت فاصل ومرجعتش.. بسمة وهبة تنهى حلقة 90 دقيقة بطريقة غير معتادة..فيديو

تراجع تاريخي.. أسعار الذهب تهبط أكثر من 30 جنيها للجرام

تحت تأثير الدجل.. قصة سيدة تزوجت دون أن تشعر وصدمت بكارثة (فيديو)

في الصباح الباكر .. تحذير جديد من الأرصاد الجوية

إخلاء الأماكن المؤجرة بعد 5 سنوات وزيادة الإيجار.. تعديلات مرتقبة للإيجارات

إخلاء الأماكن المؤجرة خلال 5 سنوات.. واستثناء هذه الفئات من تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم

أبرزها هواتف المحمول.. زيادة الرسوم الجمركية للأجهزة بعد موافقة خطة النواب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشاهدة التاريخ عبر السماء.. البالون الطائر رحلة خيالية في الأقصر بدأت قبل 33 عام

قذف مدفعي وإسقاط مظلي| رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية للتدريب ميدوزا 11

كلية القادة والأركان تحتفل باليوم الوطني لمصر بمشاركة عدد من الملحقين العسكريين

وزير جيش الاحتلال يصل المغرب ويوقع مذكرة تفاهم دفاعية.. صور

فيديو

باللغات الأجنبية| القوات المسلحة تروج لمعرض «إيديكس» للسلاح.. شاهد

فيديو جراف.. زواج الأقارب.. 3 ولادات نادرة.. شعر أبيض وبدون بطن

عودة رمضان صبحي مرفوضة.. ماذا قال الخطيب عن انتخابات الأهلي وحسام عاشور

أنقذوا الصناديق.. انتشال 5 ملايين جنيه من مياه الأمطار

المزيد

ساحة رأي

هويد دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

أماني عبدالعال تكتب: مناهضة العنف ضد المرأة

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نقابة الموسيقيين .. غناء وإصلاح

إبراهيم يوسف يكتب: العدو الأزلي للإنسان

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

تشارلز وزوجته في مصر

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

اﻟﻤﺰﻳﺪ