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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار ومواصفات سيات أتيكا موديل 2021 في مصر | صور

أسعار ومواصفات سيات
أسعار ومواصفات سيات أتيكا موديل 2021 في مصر

تحظى فئة الـ SUV بشعبية كبيرة داخل الأسواق العربية و على رأسها السوق المصري، الذي يضم مجموعة متميزة من موديلات 2021، من بينها سيات أتيكا، والتي تأتي بالعديد من القدرات القوية بجانب التصميم الخارجي والذي يعكس المساحة الداخلية الرحبة، مع التجهيزات الفنية الخاصة بها.

تأتي سيات أتيكا موديل 2021 بمحرك 1400 سي سي تيربو، يولد قوة 150 حصان، وعزم دوران 250 نيوتن متر، والمحرك متصل بناقل حركة  أوتوماتيك بـ8 سرعات.

دعمت سيارة سيات اتيكا موديل 2021 بالمواصفات القياسية المتواجدة بالفئة السابقة ومنها الوسائد الهوائية ، ونظام الفرامل المانع للإنغلاق ABS ،وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD ، وبرنامج التوزان الالكتروني ، بالإضافة إلى جنوط رياضية مقاس 17 بوصة ، وفوانيس ضباب امامية وخلفية والنظام الذكي لركن السيارة ، وإضاءة المصابيح الامامية والخلفية LED.

جاءت السيارة سيات أتيكا موديل 2021 بتقنيات داخلية، منها عجلة القيادة ومقابض الأبواب وفرش السيارة، وشاشة تاتش 10.25 بوصة، ومقاعد كهربائية قابلة للتعديل وفتحات الـUSB الجديدة ونظام إضاءة داخلي ملون فاخر.

جهزت سيارة اتيكا بالعديد من التجهيزات الفخمة والرياضية؛ من عجلة قيادة رياضية مكسوة بالجلد متعدّدة الاستخدامات مزودة بخاصية التدفئة، ومسند يد أمامي وخلفي، ومقاعد مكسوة بالجلد مع نظام تدفئة للمقاعد الأمامية.

أسعار سيات أتيكا موديل 2021 في مصر:

الفئة الأولى STYLE  بسعر 445 ألف جنيه.

الفئة الثانية STYLE PLUS بسعر 495 ألف جنيه.

الفئة الثالثة XPERIENCE بسعر 560 ألف جنيه.

الفئة الرابعة FR بسعر 570 ألف جنيه.

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