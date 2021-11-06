سوق المستعمل..سعر سيات ليون موديل 2012

اشتهرت شركة سيات الإسبانية بتقديم سيارات ذو طبيعة خاصة من فئة الهاتشباك، وهو ما ظهر في العديد من النسخ المختلفة مثل ابيزا و ليون، و من بينها طراز ليون موديل 2012 الذي يأتى بتصميم منفرد يجعلها محط اهتمام الكثيرين من عشاق هذه الفئة المميزة، خاصةً داخل سوق السيارات المستعملة.

تأتى سيات ليون موديل 2012 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1200 سي سي، يولد طاقة قدرها 110 حصان، و عزم أقصى للدوران بلغ 155 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 7 سرعات، معتمد على منظومة الجر الأمامي.

وضمت أيضًا مصابيح LED أمامية وخلفية بشكل انسيابي، وفتحة سقف كهربائية إضافة إلى مرايات كهربائية جانبية، وتتوسط قمرة القيادة شاشة لعرض الوسائط المتعددة وأنظمة الملاحة بلغ قياسها 8 بوصة، ومقود حركة يتمتع بأحدث أنظمة التحكم، وعدد 10 مكبرات صوتية، علاوة على حساسات الركن وكاميرا خلفية لسهولة اصطفاف السيارة.

تمتعت سيات ليون موديل 2012 بعجلات رياضية قياس 16 بوصة، كما ظهرت بإطلالة شرسة من ناحية الشبكات العريضة وشبكات الأكصادم الأمامي، وبها مرايات مدعومة بشريط LED للاشارات.

يحتوي طراز سيات ابيزا موديل 2012 على عدد من المميزات، مثل الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABD، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية، وسبويلر خلفي.

وتتراوح أسعار سيارة سيات ليون موديل 2012 في سوق المستعمل من 175 ألف الي 220 ألف جنيه، وفقا للحالة العامة للسيارة.