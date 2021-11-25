صريح ومثالي.. تعرف على صفات برج القوس

كشف الكتور رئيف رأفت، الخبير بعلم الفلك والطاقة الحيوية، عن صفات مواليد برج القوس، قائلا: إن برج القوس يبدأ من يوم 22 نوفمبر، وينتهي فى يوم 21 ديسمبر، وهو من الأبراج النارية.

وأضاف رئيف رأفت، خلال حواره ببرنامج "حياتك صحتك" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، أن الأبراج النارية دائما ما تكون سريعة الغضب والرضا، موضحا أن برج القوس من الأبراج التي يكون كوكبها كوكب المشتري والذى يعطيه الحظ والتفائل والطموح والسفر.

وتابع أن ألوان برج القوس هي الأزرق والاخضر، لافتا إلى أنه يتوافق مع برج الجوزاء فى الدرجة الأولي، إلى جانب الدلو الميزان والحمل والأسد، ومن الممكن القوس.

وأشار إلى أن يوم حظ القوس هو الخميس، والحجر الخاص به هو الفيروز، متابعا أنه برج مستقيم ومثالي وحب للحرية، كما أنه صريح جدا وكتوم، معقبا: "اللي بيدب الكلام ممكن يكون شوية الحمل".