رئيس المجلس الأوروبي يؤجل زيارته لليابان وسط مخاوف من تفشي متغير كورونا جديد

أعلن المتحدث باسم المجلس الأوروبي، باريند ليتس، اليوم /الجمعة/، إرجاء زيارة رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل لليابان وسط مخاوف من تفشي متغير فيروس كورونا الجديد.

وقال ليتس ،في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر "، إن التغيير في الخطة يرجع إلى أن أحد أعضاء المجلس أُثبتت إصابته بفيروس كورونا، وكان من المقرر أن يجري ميشيل محادثات في طوكيو مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا يوم /الاثنين/ المقبل- وفق ما نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية.

وهذه أول زيارة لميشيل لليابان منذ توليه منصبه في ديسمبر 2019 ، وفقًا للاتحاد الأوروبي، حيث تسعى طوكيو إلى تعزيز التعاون مع الكتلة لمواجهة النفوذ العسكري والاقتصادي المتزايد للصين.

وكان من المرجح أن يناقش كيشيدا وميشيل أهمية السلام والاستقرار في مضيق تايوان والقيم الديمقراطية وسيادة القانون وكذلك محاولات الصين لتغيير الوضع الراهن من جانب واحد في بحر الصين الجنوبي والشرقي خلال محادثاتهما.

