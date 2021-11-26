برلماني يوضح أبرز فوائد إنشاء مجمع صناعي للأجهزة المنزلية

قال النائب عبدالفتاح يحيي عضو لجنة القوي العاملة بالبرلمان، إن توجيهات الرئيس السيسي بشأن توطين الصناعة المحلية تهدف لإضفاء مصر دورا محوريا بالشرق الأوسط ضمن أفضل الدول المنتجة علي الخريطة العالمية مما يمنحها الريادة في المجال الصناعي.

أكد " يحيي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن خطوة مصر في التعاقد مع إحدي الشركات الألمانية الرائدة في مجال صناعة الأجهزة المنزلية يسهم في إيجاد منتج عال الجودة والكفاءة وذلك لما تستحوذ عليه الصناعة الألمانية من ثقة كبيرة بين الأفراد علي مستوي العالم.

ولفت عضو لجنة القوي العاملة، إلي أن توفير الألاف من فرص العمل أبرز فوائد إنشاء هذا المجمع الصناعي والذي يعتبر هذا الهدف ضمن الأهداف المنشودة التي تسعي القيادة السياسية لتحقيقها من أجل خفض معدلات البطالة ويزيد من القوة الإنتاجية.

جاء ذلك بعد أن التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،"رودولف كلوتشر"، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة "بي اس اتش" للأجهزة المنزلية، إحدى الشركات التابعة لشركة "بوش" الألمانية، و"لويس الفاريز"، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة "بي اس اتش" مصر للأجهزة المنزلية، وعدد من مسئولي الشركة.

وحضر اللقاء الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وخلال اللقاء أكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية استكمال الجهود المبذولة من أجل إقامة شراكة قوية مع شركة بوش الألمانية، وتحويل مذكرة التفاهم الموقعة مع الشركة في يونيو 2019 إلى واقع ملموس، من خلال إنشاء مجمع صناعي لشركة بوش لتصنيع الأجهزة المنزلية في مصر.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تدعم تواجد شركة "بي اس اتش" في السوق المصرية، لاسيما وأنها واحدة من أكبر الشركات العاملة في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية والآلات والمعدات الكهربائية في العالم.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة بذلت جهوداً حقيقية من أجل تقديم كافة سبل الدعم للشركة، وذلك اتساقاً مع حرص الحكومة على دعم القطاع الخاص لاستعادة دوره المهم عقب جائحة كورونا.

وحث مدبولي مسئولي شركة "بي إس إتش" على بذل أقصى الجهود للانتهاء من بناء المجمع الصناعي في أقرب وقت ممكن.