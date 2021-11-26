عاجل
أخبار المحافظات|رئيس الوزراء يرفع الستار عن تمثال آمون.. جنازة مهيبة لشهداء لقمة العيش بالأردن .. 39 مصابا في حادث تصادم العلمين النشرة الدينية مفتي الجمهورية: لا مانع شرعا من الأذان الموحد.. وينبغي انتقاء أفضل الأصوات..والافتاء توضح حكم الغيبة والنميمة والفرق بينهما أنغام توجه رسالة لجمهورها بعد حفلها بموسم الرياض موجز الاقتصاد| أسعار سلع التموين الجديدة.. الذهب يبدد مكاسبه.. أداء إيجابي للبورصة.. توقعات بتراجع أسعار الحديد ديسمبر برلماني يوضح أبرز فوائد إنشاء مجمع صناعي للأجهزة المنزلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يوضح أبرز فوائد إنشاء مجمع صناعي للأجهزة المنزلية

النائب عبدالفتاح
النائب عبدالفتاح يحيي عضو مجلس النواب

قال النائب عبدالفتاح يحيي عضو لجنة القوي العاملة بالبرلمان، إن توجيهات الرئيس السيسي بشأن توطين الصناعة المحلية تهدف لإضفاء مصر دورا محوريا بالشرق الأوسط ضمن أفضل الدول المنتجة علي الخريطة العالمية مما يمنحها الريادة في المجال الصناعي.

أكد " يحيي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن خطوة مصر في التعاقد مع إحدي الشركات الألمانية الرائدة في مجال صناعة الأجهزة المنزلية يسهم في إيجاد منتج عال الجودة والكفاءة وذلك لما تستحوذ عليه الصناعة الألمانية من ثقة كبيرة بين الأفراد علي مستوي العالم.

ولفت عضو لجنة القوي العاملة، إلي أن توفير الألاف من فرص العمل أبرز فوائد إنشاء هذا المجمع الصناعي والذي يعتبر هذا الهدف ضمن الأهداف المنشودة التي تسعي القيادة السياسية لتحقيقها من أجل خفض معدلات البطالة ويزيد من القوة الإنتاجية.

 

برلماني: إنشاء مجمع صناعي للأجهزة المنزلية يدعم توطين الصناعة

ثقافة بني سويف تناقش البطالة وتأثيرها على الفرد والمجتمع

جاء ذلك بعد أن التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،"رودولف كلوتشر"، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة "بي اس اتش" للأجهزة المنزلية، إحدى الشركات التابعة لشركة "بوش" الألمانية، و"لويس الفاريز"، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة "بي اس اتش" مصر للأجهزة المنزلية، وعدد من مسئولي الشركة. 

وحضر اللقاء الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وخلال اللقاء أكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية استكمال الجهود المبذولة من أجل إقامة شراكة قوية مع شركة بوش الألمانية، وتحويل مذكرة التفاهم الموقعة مع الشركة في يونيو 2019 إلى واقع ملموس، من خلال إنشاء مجمع صناعي لشركة بوش لتصنيع الأجهزة المنزلية في مصر.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تدعم تواجد شركة "بي اس اتش" في السوق المصرية، لاسيما وأنها واحدة من أكبر الشركات العاملة في مجال تصنيع الأجهزة المنزلية والآلات والمعدات الكهربائية في العالم. 

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة بذلت جهوداً حقيقية من أجل تقديم كافة سبل الدعم للشركة، وذلك اتساقاً مع حرص الحكومة على دعم القطاع الخاص لاستعادة دوره المهم عقب جائحة كورونا. 

وحث مدبولي مسئولي شركة "بي إس إتش" على بذل أقصى الجهود للانتهاء من بناء المجمع الصناعي في أقرب وقت ممكن.

الصناعة الرئيس السيسي المجال الصناعي القيادة السياسية فرص العمل مجلس الوزراء

ترشيحاتنا

نسرين أنور عكاشة: والدى سبق عصره عندما كتب "الباب الاخضر"..فيديو

العلاج الهرموني يقلل خطر الإجهاض لدى النساء الحوامل

سهر الصايغ: نص حلمي اتحقق في الباب الأخضر.. والنجاح توفيق من الله

نقابة المعلمين: بنطلع 50 ألف مدرس على المعاش ومفيش تعيينات تواكب الأبنية الجديدة | فيديو

المفتى: السياحة ليست محرمة ودول بأكملها أسلمت بسببها.. فيديو

عمرو أديب.. الدنيا مقلوبة بسبب ظهور متحور جديد لفيروس كورونا فائق الانتشار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العظمى 35 وموجة أمطار .. تحذير طارئ من الأرصاد |فيديو

الخطيب رئيساً للأهلي لمدة 4 سنوات قادمة.. العامري نائب

متحور أوميكرون الجديد.. الحكومة تتخذ إجراءات خاصة مع 7 دول للحماية من انتشاره

مصر توقف رحلات الطيران من وإلى جنوب إفريقيا بعد ظهور متحور كورونا الجديد

زيادة 15%.. مفاجأة حول زيادة الحد الأدنى للمعاشات

وزير التعليم: لا توجد امتحانات مجمعة لطلاب المدارس هذا العام

بداية من 1 ديسمبر.. تعرف على أسعار سلع التموين الجديدة

زيادة سنوية بقيمة 15% ومعاش إضافي.. بشرى سارة لـ أصحاب المعاشات| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اغتصب جثتها.. ماذا فعل شيطان البحيرة في الطفلة رضوى؟

100 صورة من افتتاح الدورة 43 لـ مهرجان القاهرة السينمائي

الصور الأولى من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ43

الكسكي.. أكلة أمازيغية حصلت على شعبية كبيرة في البلاد العربية| نوستالجيا

فيديو

الناس شاغلة نفسها وماتعرفش حاجة.. تعليق من "بيج رامي" على زواجه الثاني

كليب إباحي .. بلاغ يتهم محمد رمضان بنشر فيديو مخل "فيديو"

فيديو جراف.. سيارة نقل تنهي حياة شاب داخل فرن.. ما القصة

ضحكت عليهم بالكتاكيت.. سيدة تنصب على المواطنين بالقاهرة

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

أماني عبدالعال تكتب: مناهضة العنف ضد المرأة

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نقابة الموسيقيين .. غناء وإصلاح

إبراهيم يوسف يكتب: العدو الأزلي للإنسان

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (13)

إيمان الدربي

تشارلز وزوجته في مصر

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

اﻟﻤﺰﻳﺪ