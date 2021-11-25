ثقافة بني سويف تناقش البطالة وتأثيرها على الفرد والمجتمع

أقام فرع ثقافة بني سويف التابع لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان، في إطار دور الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة في حل المشاكل المجتمعية، عدداً من الأنشطة الفنية والثقافية.

وعقد بيت ثقافة اهناسيا المدينة محاضرة عن "البطالة وأثرها على الشباب" حاضرها سمير جابر وتحدث خلالها عن مفهوم البطالة وأنواعها وأسبابها ودور الدولة المصرية في التصدي لها، كما قدمت مكتبة ابوصير الملق حلقة نقاشية بعنوان "طفل اليوم رجل الغد" أدارها ياسين عبد العال والذي تناول مراحل التربية المختلفة للأطفال وأهمية كل مرحلة والتنشئة السليمة بإعداد الطفل ليكون رجل المستقبل، هذا بجانب ورشة حكي بعنوان "بابا جاي امتى"، بينما ناقشت مكتبة منشأه عاصم كتاب "المعذبون فى الأرض" تأليف د. طه حسين.

ونظمت مكتبة دلاص حلقة نقاشية عن "الهجرة غير الشرعية" تناول خلالها محمد إبراهيم دور الإعلام في مكافحة أضرار الهجرة غير الشرعية، كما نفذت مكتبة سمسطا ورشة حكي بعنوان "أنا والنمر" تأليف نشأت المصري، بجانب ذلك قدم بيت ثقافة ابو صير عرض فني لفرقة ابو صير الملق للموسيقى والغناء الشعبى إشراف ياسر رأفت، وورشة فنون تشكيلية لعمل باقة زهور.

كما أعد الفرع محاضرة حول "القصة عند إحسان عبد القدوس" حاضرها الأديب والصحفي جمال عبد العلي والذي أوضح أن كتابات إحسان عبد القدوس تحمل نكهة الكتابة الاجتماعية المصرية بكل مستوياتها الطبقية، وكأنه أقرب إلى المشخصاتي الذي يضع الشخصية الدرامية بوصفها.