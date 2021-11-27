اللواء طارق سعد زغلول: عرض أجهزة رؤية ليلية وحرارية مصرية لأول مرة في معرض إيديكس للسلاح

قال اللواء طارق سعد زغلول رئيس الشركة المصرية العالمية العربية للبصريات؛ أن الشركة تشارك بمنتجات تم تصميمها وتنفيذها بايدي مصرية بنسبة ١٠٠ % مثل أجهزة الرؤية الليلية والرؤية الحرارية ومنظومة الاشتباك عن بعد ؛ فضلا عن منتجات تم تصنيعها عن طريق التعاون المشترك مع الشركات الأجنبية مثل نظارات الرؤية الليلة ؛ تصنيع الجزء الكهروبصري للطائرات بدون طيار .

وأضاف في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2021؛ أن الشركة تشارك يصل بأنظمة المراقبة طويلة المدى والكاميرات الخاصة بالمنشآت الاستراتيجية.

من جهته، قال اللواء أركان حرب أسامة عزت، رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، أن النسخة الثانية من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2021، ستشهد مشاركة عدد كبير من الشركات التي تتنافس في مجال التسليح العالمية، كما سيتم عرض عدد من المعدات المدرعة من مختلف الطرازات من مختلف الشركات العالمية.

وكشف "عزت" في كلمة له خلال وقائع المؤتمر الصحفي الخاص بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2021، أنه سيتم عرض مجموعة من المستشعرات ومنصات الإطلاق، كما سيتم عرض الطائرات االموجهة بدون طيار، سواء كانت استطلاع أو بدون استطلاع، كما سيتم عرض المهمات الخاصة بالفرد المقاتل.

وعن المشاركين العرب في المعرض، أوضح اللواء أركان حرب أسامة عزت، أن المشاركين من الدول العربية هم: "السعودية – الإمارات – الأردن – لبنان"، منوهاً إلى أن هدف الشركات العارضة في المعرض في المعرض هو التسويق للمنتجيات العسكرية والتي خضعت للعديد من الاشتراطات العسكرية قبل عرضها

ونوه إلى أنه من المخطط أن يكون هناك تعاقدات مع بعض الشركات خلال انعقاد المعرض الذي يسمح أن يكون لنا مكان على خريطة العالم، مشددا على أنه يحسب لمصر تنظيم هذا المؤتمر خلال فترة جائحة كورونا، مشيرا إلى أن المشاركة الكبيرة من الدول الأجنبية تؤكد على الثقة المتبادلة وتفتح آفاقا للتعاون فى كافة المجالات ليس العسكري فقط.

وأشار إلى أن المعرض يحمل رسالة أخرى، وهي زيادة الوعى لدى أبناء الشعب المصري،خاصة الشباب بما تقوم به الدولة والقوات المسلحة لوضع مصر في مصاف الدول الكبرى والمتقدمة.

وأشار إلى أنه سيتم عرض عدد من الأسلحة المصرية التى كانت لها كفاءة عالية، منها الرادرات لكشف طبقات الأرض، والبلدوزارات المدرعة، والأسلحة التقليدية، ومكتشفات الألغام، ولفت إلى أن القوات المسلحة تعمل فى العديد من المجالات، وكافة الأسلحة الدفاعية بالاضافة إلى مجال البصريات ، ومجالات أخرى متعددة للقوات البحرية.

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