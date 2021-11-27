مصر تعلن عن قوتها العسكرية المحلية في إيديكس 2021 لأول مرة| عرض طائرات بدون طيار ومدرعات ومظومات قيادة وسيطرة وملاحة جوية

إيديكس ٢٠٢١:

= عرض المركبة المدرعة "سينا 200"، تستوعب حتى 6 أفراد.

= عرض قذيفة الأعماق "نورس 1" التي تتعامل مع الغواصات حتى عمق 300 متر.

= عرض المركبة المدرعة "sv500".

= عرض أنواع مختلفة من القذائف الموجهة

= عرض طائرات بدون طيار لأول مرة

= عرض طائرات بدون طيار متخصصة في أعمل التدريب.

= عرض منظومات القيادة والسيطرة الآلية لأول مرة ببرامج مصرية 100 % متخصصة بإدارات النيران

= عرض منظومة إدارة الملاحة الجوية في المجال الجوي المصري ببرناج مصري 100%

= عرض منظومات مجابهة الطائرات بدون طيار مصرية لأول مرة

= عرض منظومات تأمين الحدود لتأمين الحدود البرية والبحرية

تستضيف مصر خلال أيام حدثا دوليا، وهو إقامة النسخة الثانية من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2021؛ والذي تستضيفه مصر، والمقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة أكثر من 400 شركة عارضة من 40 دولة فى الفترة من 29 نوفمبر حتى 2 ديسمبر 2021 بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.

ويشارك فى فعاليات معرض “إيديكس” كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة فى مجال الصناعات الدفاعية بأحدث المعدات والتكنولوجيات والأنظمة الأمنية والدفاعية، كما يضم المعرض 21 جناحاً دولياً فى هذه الدورة، ومن المتوقع أن يجذب المعرض ما يزيد على 30 ألف زائر من قطاع الصناعات الدفاعية والمهتمين بمجال التسليح والصناعات الدفاعية والعاملين فى هذا المجال.

ويعد معرض "إيديكس" فرصة لتبادل الخبرات بين مختلف العاملين بالجهات العالمية والمحلية الرائدة فى مجال أنظمة التسليح والصناعات الدفاعية والعسكرية، ومن المتوقع أن يشهد المعرض هذا العام حضور أكثر من 400 عارض من جميع أنحاء العالم لعرض أحدث التقنيات فى مجالات الدفاع والتسليح، وحضور العديد من الوفود العسكرية وأكثر من 30 ألف زائر لهذا المعرض الذى يحظى بشهرة عالمية فى ذلك المجال.

عرض أسلحة مصرية محلية لأول مرة

قال المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن إقامة النسخة الثانية من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2021 والذي سيقام في الفترة من 29 نوفمبر إلى 2 ديسمبر، يعتبر الحدث الأضخم في مصر والقارة الافريقية، لأنه يعمل على تجميع الشركات المحلية والعالمية المهتمة بمجال التسليح والتصنيع العسكرية.

وشدد وزير الإنتاج الحربي في كلمة له خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل إنطلاق المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2021، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ، القائد الأعلى للقوات المسلحة، قد وجه بأن تكون مصر علي خريطة معارض تنظيم السلاح العالمية، وقد وضح ذلك بتنيظم النسحة الأولى من المعرض، والذي حصل على على أفضل معرض تجاري عالمي في 2018 من منظمةen الانجليزية.

وأشار إلى أن هناك توجيهات مستمرة من الرئيس السيسي بتوسيع دائرة التصنيع العسكري في مصر، كما أنه إلى أنه تم الترويج للمعرض من خلال مشاركة مصر في المعارض الخارجية.

وعن النسخة الثانية من المعرض، أوضح "مرسي" أنها ستكون بصورة أكبر وأكثر تطوراً من النسخة الأولى، حيث سيكون هناك 400 شركة ستشارك في النسخة الثانية يمثلون 42 دولة، ومن المتوقع أن يتم استقبال 30 ألف زائر.

وكشف المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن حجم الوفود الرسمية التي لبت المشاركة بلغت 75 وفد رسمي من مختلف دول العالم، مشيرا إلى أن المعرض لم يكن يخرج بتلك الصورة المتميزة لولا جهد جميه هيئات وإدارات ومؤسسات القوات المسلحة، والتي بذلت جهداً كبير خلال الفترة الماضية

العارضون المصريون في المعرض

كشف المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي أن العارضين في الجناح المصري من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2021 هم: "وزارة الدفاع – وزارة الدولة للإنتاج الحربي – الهيئة العربية للتصنيع – جهازالمشروعات الخدمات الوطنية – الترسانة البحرية – مجمع الصناعات المصرية لإنتاج المركبات التابع لإدارة المدرعات، كما أن الجناح المصري للمعرض يمثل 15 % من مساحة المعرض الكلية.

أسلحة تعرض لأول مرة

أكد المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي أن مصر تسعى دائما لإقامة شراكة تصنيعية مع الشركات العالمية مستغلين في ذلك الامكانيات التكنولجيا التي تمتلكها الشركات والمصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحرب.

وعن الأسلحة التي ستعرض لأول مرة، كشف: "سيتم عرض عدد من الأسلحة ستعرض في النسخة الثانية من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2021 منها:

= المركبة المدرعة "سينا 200"، والتي كانت بتوجيه من الرئيس السيسي والتي طالب بأن يتم إنتاج "مدرعة على جنزير"، وتم تصميمها وإنتاجها في مصنع 200 الحربي، وهي منتج مصري كامل عدى "المحرك" ويمكن أن ستوعب حتى 6 أفراد.

= عرض قذيفة الأعماق "نورس 1" والتي تتعامل مع الغواصات حتى عمق 300 متر.

= عرض المركبة المدرعة "sv500".

= عرض أنواع من القذائف الموجهة.

عرض منظومات قيادة وسيطرة وطائرات بدون طيار مصرية 100%

قال الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن هناك توجيهات رئاسية بإمتلاك القدرة التصنيعية من أجل تلبية احتياجات القوات المسلحة والجهات الأمنية بإستغلال القدرة التصنيعية والتكنوليجة التي تمتلكها الهيئة العربية التصنيع والجهات المعنية

وأوضح "التراس" في كلمة له خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2021، أن إستراتيجية القوات المسلحة تتضمن التكامل بين كافة الجهات التصينيعة في مصر من أجل إنتاج منتج عسكري نهائي على مستوى عال لتلبية الاحتيجات المطلوبة للقوات المسلحة.

عرض منتجات الهيئة العربية للتصنيع

كشف الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، عن المنتجات التي ستعرض في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2021، وهي:

= طائرات التدريب

= طائرات القتال

= طائرات الهليكوبتر

= طائرات بدون طيار لأول مرة

= طائرات بدون طيار متخصصة في أعمل التدريب.

= صناعة الالكترونيات

= عرض منظومات القيادة والسيطرة الآلية لأول مرة ببرامج مصرية 100 % متخصصة بإدارات النيران

= عرض لأول مرة منظومة إداراة الملاحة الجوية في المجال الجوي المصري ببرناج مصري 100%

= عرض منظومات مجابهة الطائرات بدون طيار مصرية لأول مرة

= عرض منظومات تأمين الحدود بالتعاون مع إحدى الشركات الأجنبية لتأمين الحدود البرية والبحرية

وكشف رئيس الهيئة العربية للتصنيع أنه على هامش المعرض، سيتم افتتاج أول وأحدث مركز لعمرة الطائرات الهليكوبتر يعمل على عمرة 16 طائرة في وقت واحد بعمالة فنية مصرية 100% تقوم بعملية رفع كفائة وعمرة طائرات الهليوكبتر سواء شرقية أوغربية.

مشاركة عربية واسعة

قال اللواء أركان حرب أسامة عزت، رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، أن النسخة الثانية من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2021، ستشهد مشاركة عدد كبير من الشركات التي تتنافس في مجال التسليح العالمية، كما سيتم عرض عدد من المعدات المدرعة من مختلف الطرازات من مختلف الشركات العالمية.

وكشف "عزت" في كلمة له خلال وقائع المؤتمر الصحفي الخاص بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2021، أنه سيتم عرض مجموعة من المستشعرات ومنصات الإطلاق، كما سيتم عرض الطائرات االموجهة بدون طيار، سواء كانت استطلاع أو بدون استطلاع، كما سيتم عرض المهمات الخاصة بالفرد المقاتل.

وعن المشاركين العرب في المعرض، أوضح اللواء أركان حرب أسامة عزت، أن المشاركين من الدول العربية هم: "السعودية – الإمارات – الأردن – لبنان"، منوهاً إلى أن هدف الشركات العارضة في المعرض في المعرض هو التسويق للمنتجيات العسكرية والتي خضعت للعديد من الاشتراطات العسكرية قبل عرضها

ونوه إلى أنه من المخطط أن يكون هناك تعاقدات مع بعض الشركات خلال انعقاد المعرض الذي يسمح أن يكون لنا مكان على خريطة العالم، مشددا على أنه يحسب لمصر تنظيم هذا المؤتمر خلال فترة جائحة كورونا، مشيرا إلى أن المشاركة الكبيرة من الدول الأجنبية تؤكد على الثقة المتبادلة وتفتح آفاقا للتعاون فى كافة المجالات ليس العسكري فقط.

وأشار إلى أن المعرض يحمل رسالة أخرى، وهي زيادة الوعى لدى أبناء الشعب المصري،خاصة الشباب بما تقوم به الدولة والقوات المسلحة لوضع مصر في مصاف الدول الكبرى والمتقدمة.

وأشار إلى أنه سيتم عرض عدد من الأسلحة المصرية التى كانت لها كفاءة عالية، منها الرادرات لكشف طبقات الأرض، والبلدوزارات المدرعة، والأسلحة التقليدية، ومكتشفات الألغام، ولفت إلى أن القوات المسلحة تعمل فى العديد من المجالات، وكافة الأسلحة الدفاعية بالاضافة إلى مجال البصريات ، ومجالات أخرى متعددة للقوات البحرية.

أجهزة رؤية ليلية وحرارية مصرية لأول مرة

قال اللواء طارق سعد زغلول رئيس الشركة المصرية العالمية العربية للبصريات؛ أن الشركة تشارك بمنتجات تم تصميمها وتنفيذها بايدي مصرية بنسبة ١٠٠ % مثل أجهزة الرؤية الليلية والرؤية الحرارية ومنظومة الاشتباك عن بعد ؛ فضلا عن منتجات تم تصنيعها عن طريق التعاون المشترك مع الشركات الأجنبية مثل نظارات الرؤية الليلة ؛ تصنيع الجزء الكهروبصري للطائرات بدون طيار .

وأضاف في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2021؛ أن الشركة تشارك يصل بأنظمة المراقبة طويلة المدى والكاميرات الخاصة بالمنشآت الاستراتيجية.

ضمن أفضل 10 معارض على مستوى العالم

قال "توماس جونت" مدير الفعالياتبشركة A.W.E المسؤولة عن تنظيم المعرض الدولي للصناعات الدولية والعسكرية "ايديكس 2021" ؛ أن المعرض يعد من ضمن افضل 10 معارض على مستوى العالم ؛ وسيكون الافضل فى العالم بعد النسخة الثانية ، لانه يزداد حجما كل عام .

وأكد في كلمة له خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمعرض الدولي للصناعات الدولية والعسكرية "ايديكس 2021"، أن المعرض يوضح قوة مصر وقوة وزارة الدفاع المصرية؛ موضحا أن هناك خطط تسويق كبيرة لكنها مسؤولية وزارة الدفاع المصرية.

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