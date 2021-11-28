حسين فهمي عن قناة صدى البلد: تعطي لنا بهجة وأملا في مستقبل عظيم.. فيديو

علق الفنان حسين فهمي، على احتفالية قناة صدى البلد اليوم بمرور 10 سنوات على تأسيسها، قائلا: "أنا متابع باستمرار لقناة صدى البلد".

وأضاف "عز"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "صدى البلد"،: "النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب صديق عزيز ليا".



وأشار: "القناة لها اجتهادات هائلة في كل المجالات، وترصد كل التقدم في البلد، وهو ما يعطي لنا بهجة وأمل في مستقبل عظيم".



واحتفلت قناة صدى البلد اليوم بمرور 10 سنوات على تأسيسها، وعرضت القناة تقريرا هاما عن الأعمال المميزة التي تمت خلال السنوات الماضية، وأول لقطات بثت على القناة.



قناة صدى البلد، شاشة تنبض بحب الوطن، وتحارب الإرهاب، وبها لقطات كشفت بها الحقائق، و 10 سنوات كانت صدى البلد على قدر المسئولية ونالت ثقة المواطنين، وصدى البلد جسد لا تتوقف حيويته وعين لا تفارق الوطن.

وخصص الإعلامي أحمد موسى، حلقة خاصة اليوم الأحد تبدأ في تمام السادسة مساء للاحتفال بمرور 10 سنوات على تأسيس قناة صدى البلد .

