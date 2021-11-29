رئيس الرقابة المالية يشارك بأول قمة نسائية مصرية في قصر القبة غدًا

يشارك الدكتور محمد عمران هيئة الرقابة المالية بفعاليات أول قمة نسائية للمرأة المهنية في مصر التي ينظمها منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيراً بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة التي تقام بقصر القبة بالقاهرة يوم الثلاثاء المقبل.

ويعتبر الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية أحد أهم الداعمين لعمليات تمكين المرأة ومناهضة كافة أشكال التمييز وعدم المساواة الممارس ضدها، وتبنت هيئة الرقابة المالية تحت رئاسته العديد من السياسات الداعمة للمرأة وضمان التمثيل اللائق بها وتهيئة بيئة عمل أمنة لها، مثل قرار الهيئة برفع نسبة تمثيل المرأة بمقاعد مجالس إدارة الشركات المقيدة في البورصة المصرية والعاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية إلى 25% أو عضوتين على الأقل.

كما أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية الميثاق الأخلاقي لمناهضة العنف والتحرش ضد المرأة، من أجل توفير بيئة عمل آمنة بالهيئة والشركات والجهات التي تباشر أنظمة مالية غير مصرفية خالية من التحرش والمضايقات، وأي صورة أخرى من صور العنف والتمييز، وهو الميثاق والمبادرة التي أطلقها منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيراً خلال فعاليات قمة مصر للأفضل 2021 التي أقيمت تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وأكد منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيراً أن مشاركة الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية من شأنها إثراء النقاش حول قضية تمكين المرأة المهنية في مصر، حيث أن الدكتور عمران يعتبر أحد أهم القيادات المصرية دعماً لقضايا المرأة وقد ساهمت قراراته في تعزيز عملية التمكين وخلق بيئة عمل آمنة من العنف والتحرش والتمييز وعدم المساواة.

وتشهد القمة حضور لفيف من الوزراء منهم السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي. وذلك للاحتفال باستحقاقات المرأة ومكاسبها خلال السنوات القليلة الماضية، وتوضيح رؤية وإنجازات الدولة فى ملف تمكين المرأة المصرية.

وتشهد القمة بجانب التمثيل الحكومي، مشاركة دولية موسعة تتضمن ممثلين عن الاتحاد الأوروبي وممثلين عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ورؤساء كبرى المؤسسات المحلية والدولية ذات الصلة، وعدد من سفراء كبرى دول العالم، ونحو 1000 سيدة قيادية مصرية، وممثلين عن الدوائر الرئيسية في صنع القرار بمختلف القطاعات، إلى جانب العديد الشخصيات العامة محليًا وإقليميًا، وذلك للحديث وتبادل الخبرات حول سبل دعم السياسات والبرامج التي تعزز تمكين المرأة ومشاركتها في الحياة العامة، إلى جانب استعراض النجاحات التي تحققت في عالمياً في ملف المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.