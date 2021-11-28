النشرة الدينية| أخرجت الزكاة لشخص وتبين أنه غير محتاج فما الحكم؟.. ألقيت حيوانا لاعتقادي أنه مات فهل هذا حرام؟.. الإفتاء تجيب

دار الإفتاء: المصاب بمتلازمة داون يجوز صيامه وصلاته في حالة واحدة

خالد الجندي : سيدنا موسى التطبيق الحقيقي لشهامة الزوج

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى التي تهم المسلم في حياته وشئون دينه، نرصد أبرزها في النشرة الدينية.

حكم صلاة وصيام مصاب متلازمة داون .. سؤال نشرته دار الإفتاء المصرية عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك.

قالت دار الإفتاء، إنه إذا كان مُدْرِكًا للصلاة والصيام وكيفية أدائهما فهو مكلفٌ بهما، وإلا فليس عليه شيء من ذلك.

وأضافت: من المعلوم طبيًّا أن مصابي متلازمة داون عندهم نوع نقص في فهم التكليفات الشرعية وإدراكها، إلا أنه يمكن تأهيلهم وتعليمهم لاسيما في سن مبكرة؛ وهم متفاوتون في درجة النقص الذي يلحق بفهمهم وإدراكهم؛ فمن كان منهم مدركا للأحكام الشرعية للصلاة والصيام وأوقاتهما وكيفية أدائهما فإنه يكون مكلفًا ويطالب بالأداء، ومن لم يكن مدركًا لذلك فإنه يكون غير مكلف وليس عليه صيام ولا صلاة ولا فدية.

أخرجت الزكاة لشخص وتبين بعد ذلك أنه غير محتاج.. فما الحكم؟

تلقى الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية سؤال يقول صاحبه: “أخرج رجل زكاة أمواله لشخص ما وتبين له بعد ذلك أن الشخص غير محتاج ، فما الحكم ؟

وأجاب الدكتور مجدي عاشور عن السؤال قائلا: إن الشرع الشريف خص مصارف ثمانية تدفع إليهم أموال الزكاة ولا يجزئ دفعها إلى غيرهم ، كما في قولِه تعالى: {إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ} [التوبة: 60].

وأضاف مستشار المفتي أن الفقهاء قرروا أنه لا يَحِلُّ أَخْذُ الزكاةِ لمن ليس من أهلها ؛ فهي حرام عليه ، كما أوجبوا على المعطي التحري في تحديد هذه المصارف عند إخراجها .

وتابع: اختلف الفقهاء في هذه مسألة هل يُجْزِئُ إخراجُ الزكاة لهذا الشخص أم يجب عليه إعادتها مرة أخرى؟

فذهب الإمام أبو حنيفة ومحمد بن الحسن والإمام مالك والشافعية في مقابل الصحيح إلى أنه لا تجب الإعادة . وذهب القاضي أبو يوسف من الحنفيَّة والإمام مالك في قول ، والشافعية في الصحيح وقول عند الحنابلة إلى وجوب إعادتها مرة أخرى .



وأكد أن دافع الزكاة لا بد أنْ يتحرى الأشخاصَ الذين يعطيهم من أموال زكاته بأن يكونوا من المستحقين لها ، فإن أخرج أمواله - بعد ذلك التحري - لشخص ثم تبين له أنه ليس محتاجًا فلا يجب عليه إعادة إخراجها مرة أخرى على المختار في الفتوى . وإنْ قَصَّر في التحري فعليه إعادة إخراجها .

خالد الجندي : سيدنا موسى التطبيق الحقيقي لشهامة الزوج..

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن سيدنا موسى عليه السلام لما مر على جبل الطور وكانت معه زوجته، كان ليل دامس، ومطر ، ورياح ورعد وبرق وشيء موحش للغاية، مضيفا: الرجولة أن الإنسان في هذا الموقف يخاف على من معه في مثل الأجواء وكيف يحميه".



وأضاف خالد الجندي خلال برنامج " لعلهم يفقهون" على " دي ام سي" أن سيدنا موسى عليه السلام في هذا الجو المعقد لمح قبس من النار، والتي معناها أن هناك بشر وأنس، وترك زوجته في مكان اطمأن فيه حتى يعرف مصدر هذا النار .

وأكمل: أمّن الأول زوجته واطمئن علها ولم يجازف أو أخذها لمكان غير آمن و هنا في ملمح الرجولة والغيرة وملمح الشهامة، لأنه يعرض نفسه للخطر لحماية زوجته ، وملمح الحب الذي يكنه لأهله والحقوق الزوجية.

واختتم خالد الجندي: لاتجازف أن تذهب بزوجتك بمكان غير آمن أو لمكان غير محترم فما فعله سيدنا موسى درس كبير.

ألقيت حيوانا لاعتقادي أنه مات فهل هذا حرام؟.. الإفتاء تجيب

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: “ألقيت حيوانا لاعتقادي أنه مات فهل هذا حرام؟”.

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن كنتى تعتقدين أنه مات أي لم تقصدي أن تؤذيه ولم تقصري في التحقق من كونه مات أم لا فهذا ليس حراما.