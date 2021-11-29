منتخب مصر للمبتورين يخسر أمام غانا بثلاثية في بطولة إفريقيا

تلقى منتخب مصر للمبتورين، مساء اليوم الأحد، الخسارة أمام نظيره الغاني بنتيجة 3-0، في افتتاح بطولة إفريقيا للساق الواحدة.

وسيواجه المنتخب المصري للمبتورين نظيره النيجيري اليوم الإثنين، في ثان مبارياته بالبطولة الإفريقية.

ويشارك منتخب مصر لأصحاب القدم الواحدة في بطولة أفريقيا (المؤهلة لكأس العالم في تركيا 2022) التي تستضيفها تنزانيا خلال الفترة بين 25 نوفمبر الجاري وتستمر حتى الخامس من شهر ديسمبر المقبل.

ومن جانبه علق محمود عبد العظيم لاعب منتخب مصر للساق الواحدة على هذه الخسارة قائلا:" قدر الله وما شاء فعل خسارة في اول مباراة رسمية صعب جدا علينا كلاعيبه وكجهاز فني واداري".

وأضاف خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"المباراة كانت صعبة في ظل الأمطار وأرض الملعب التي كانت غرقانه مايه واجواء صعبة اول مرة اللاعيبة تشارك في الأجواء دي".

وأتم:" لا أعطي اعذار للهزيمة فالكرة مكسب وخسارة وسددنا كرتان في العارضة قبل ما غانا تسجل وكان هناك عدم توفيق كبير، ولا يزال مبارارة غدا أمام نيجيريا باذن الله لو كسبنا نصعد لربع نهائي دعواتكم ".