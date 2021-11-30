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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج القوس 30 نوفمبر.. ماذا يقول تاريخ ميلادك

الأبراج
الأبراج

برج القوس من الأبراج النارية، التي تتسم بشخصية قوية وشجاعة فهم لا يخافون من تجربة كل ما هو جديد، ودائما ما تكون نظرته للأمور مختلفة.
 

وتختلف درجة تواجد هذه الصفات  من شخص لآخر نتيجة لتأثير علم الأرقام عليهم لاسيما رقم تاريخ الميلاد، ولهذا تحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

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توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 28-11-2021

30 نوفمبر شخصية اليوم في علم الأرقام 

 

وقالت خبيرة الأبراج، إنه وفقًا لعلم الأرقام إذا كنت مولودًا في يوم 30 نوفمبر فإن ذلك يعنى أنك محب للحركة والسفر، ولديك أيضًا روح طموح وقدرة على التركيز كبيرة، وتستطيع أن تتحكم في انفعالاتك وتتكيف مع الظروف.

 

وقدمت خبيرة الأبراج نصيحة لمواليد 30 نوفمبر تقول لهم فيها، إن هذا الوقت يحمل لكم تغييرًا إيجابيًا وانتقالاً لمكانة أفضل، وقد تغيروا مكان إقامتكم أو عملكم أو أسلوب حياتكم فقط عليكم أن تحافظوا على استقلاليتكم وتسيطروا على عواطفكم وانفعالاتكم، وهذا من شأنه أن يساعدكم على الاستفادة الكبرى من العام الجديد إذا التزمتم بتلك النصائح واحسنتم استغلالها.

 

برج القوس:

حظك هذا الأسبوع برج القوس على الصعيد المهني: 
تكون مقاربتك للأمور لينة خاصة وانك تقبل على أربعة أيام من الوعود والتطورات المتلاحقة مع وجود القمر في السرطان ومن ثم في الأسد تحقق احلامك، وقد تتوصل الى انجاز مشروع مهم او الى تحسين اوضاعك المالية ، تحقق الأرباح وقد توقّع على عقد غير منتظر، او تقوم بعملية مالية مثمرة، او تضاعف عائداتك بقيامك بعمل جديد تسيطر على الأوضاع وتتغلّب على المصاعب الصغيرة لكن القمر في العذراء  في عطلة الأسبوع قد يولد ازمة مالية او يتحدث عن عملية بيع او شراء تبدو دقيقة او مستعصية. 
 

حظك هذا الأسبوع برج القوس على الصعيد العاطفي: 
يطالعك هذا الأسبوع بمشاحنات ومواجهات فلا يناسبك وجود الزهرة في الجوزاء ما يثير المشاكل العائلية والخلافات مع الزوج او الحبيب فكن حذرا جدا واحم استقرارك العائلي والزوجي والعاطفي، وتكثر المسؤوليات المعقدة والتي تسبب لك شعوراً بالاستياء ان الأجواء صعبة ومتطلبة وتحتاج الى قدرة كبيرة على التحمل والى رحابة صدر وإلا لا تلم إلا نفسك.

الأبراج برج القوس برجك اليوم شخصية اليوم في علم الأرقام علم الفلك

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