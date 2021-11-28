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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توقعات الأبراج وحظك اليوم الأحد 28-11-2021

توقعات الأبراج اليوم
توقعات الأبراج اليوم الأحد 28-11-2021

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الأحد 28-11-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

برج الحمل
مهنيا وصحيا: القمر يتنافر مع نبتون في منزلي الصحة وعليك اليوم أن تتجنب العصبية ولا ترفض تعاون البعض معك واهتم بصحتك.
عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. قد تنجح في إصلاح أوضاع معقدة، وقد تساعدك ملاحظتك القوية على احتواء الآخر.

برج الثور
عاطفيا: القمر في منزل الحب يعدك بأوقات هانئة تجمعك بالأحباب، وقد تسبح اليوم في بحر الهوى.
مهنيا وعائليا: تنفرج أساريرك وتبدو أكثر استعدادا للتفاهم مما يساعدك على إيجاد حلول لمشكلة مهنية أو عائلية.

برج الجوزاء
عاطفيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يحمل قلقا في الأجواء، وشكوك تدفعك للبحث والتنقيب.
مهنيا وعائليا: حتى لو كانت هناك ضغوط، حاول أن تتعامل بحكمة، وتجنب أي محاولة لاستفزازك، وانتبه لحقوقك.

برج السرطان
عاطفيا واجتماعيا: رغم الخلافات.. القمر في منزل العلاقات يمدك اليوم باللباقة والدبلوماسية مع المحيطين بك.
مهنيا وماليا: رغم الضغوط.. تستطيع اليوم أن تحقق مكاسب وأن تنتهز الفرص وتزودك الكواكب بحدس ممتاز لتنظيم أولوياتك، بشرط أن تنتبه لحقوقك

برج الأسد
عاطفيا واجتماعيا: المريخ في وضع معاكس، ومن المهم ألا تتسرع في كلامك وردودك.
مهنيا وماليا: القمر يتنافر مع نبتون في منزلي المال وعليك اليوم ألا تتعلق بما ليس له فائدة ولا تتسرع في قراراتك المهنية والشرائية والمالية

برج العذراء
مهنيا واجتماعيا: القمر في برجك يدفعك اليوم لعرض أفكار مثيرة وشيقة وتنفتح على آفاق جديدة.
عاطفيا: الوضع الفلكي يحيطك اليوم بهالة من السحر والتألق والجاذبية

برج الميزان
مهنيا وصحيا: القمر يتنافر مع نبتون في منزلي الصحة، وعليك أن تبتعد عن المغامرة وأن تنظم جهودك، وأن تحافظ على سلامتك وصحتك.
عاطفيا واجتماعيا: يدعوك الفلك للتمهل ولدراسة كل كلمة وكل تصرف قبل أن تقدم عليه، ولا تتحدث عن أخبارك وخططك.

برج العقرب
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الحادي عشر يدفعك اليوم نحو القيام بجهود كبيرة لتنمية أعمال، وقد تحصل بسهولة على دعم الزملاء والأصدقاء.
عاطفيا وعائليا: تركز اليوم على القيام بالواجب نحو الأخوة والأحباب وتساعدك الأفلاك على بحث أمور معلقة وتتخذ قرارات صائبة

برج القوس
مهنيا وماليا: القمر في وضع معاكس.. كن واقعيا في توقعاتك ولا تبالغ في مطالبك.
عاطفيا واجتماعيا: اليوم يجب أن تقاوم أي إحباط فالمثابرة والصبر هما نقاط قوتك

برج الجدي
مهنيا وعائليا: الوضع الفلكي يجعلك اليوم أكثر استعدادا للتعاون وللتصرف بإيجابية.
عاطفيا واجتماعيا: رغم الضغوط.. القمر في منزل الحظ يمنحك الفرصة لتبادل الأفكار والمشاعر مع من تحب ومع من تثق بهم

برج لدلو
مهنيا وماليا: القمر يتنافر مع نبتون بمنزلي المال، وعليك اليوم أن تراجع خطواتك وقراراتك جيدا قبل تنفيذها وركز على تنمية وضعك المالي بأسلوب آمن.
عاطفيا واجتماعيا: الشمس وعطارد بمنزل الأصدقاء يساعدانك على بناء وتوطيد علاقات مفيدة تربطك بالأحباب والأصحاب، وتنجذب لاكتشاف أشخاص جدد

برج الحوت
عاطفيا: إذا كنت متزوجا حاول أن توطد علاقتك بشريك حياتك لتصمد أمام العواصف.
مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك واليوم عليك أن تتجنب أي قرارات متسرعة أو أي مغامرات في البيع والشراء


 

 

الأبراج توقعات عبير فؤاد خبيرة الابراج برج الحمل برج الثور

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