خالد ناصر: تقديم خدمات الرعاية المركزة لأكثر من 800 ألف مريض خلال 2025

كشف الدكتور خالد ناصر، مدير المشروع القومي للرعايات والحضانات ومركز خدمات الطوارئ بوزارة الصحة، عن تقديم خدمات الرعاية المركزة لأكثر من 800 ألف مريض على مستوى الجمهورية خلال العام الماضي، من خلال منظومة «رعايات مصر».

أبرز المشكلات التي كانت تواجه المرضى

وأوضح ناصر، خلال تصريحات تليفزيونية، أن المنظومة ساهمت في حل واحدة من أبرز المشكلات التي كانت تواجه المرضى وذويهم، والمتمثلة في رحلة البحث عن سرير رعاية مركزة، حيث كانت الأسرة تضطر إلى الحصول على التقرير الطبي والمرفقات من المستشفى، ثم البحث بشكل فردي في المستشفيات المختلفة لتوفير الخدمة المطلوبة.

وأضاف أن المنظومة أصبحت تقوم بهذه المهمة نيابة عن المريض، من خلال إتاحة بيانات أسرة الرعاية بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة وبعض المستشفيات الجامعية، والبحث عن الخدمة الطبية المطلوبة وتوفيرها في أقرب مكان ممكن.

وأشار إلى أن هناك مسارين لوصول الحالات إلى المنظومة، الأول عندما يكون المريض داخل قسم الطوارئ بمستشفى تابع لوزارة الصحة، حيث تتولى إدارة المستشفى والفريق الطبي تقييم الحالة ورفع التقارير والمرفقات الطبية على المنظومة الإلكترونية، لتبدأ بعدها إجراءات البحث عن الخدمة المناسبة، دون تحميل المريض أو ذويه مسؤولية البحث عن سرير.

التواصل مع الخط الساخن 137

وأوضح أن المسار الثاني يتيح للمواطنين التواصل مع الخط الساخن 137، كما يمكن تقديم الشكاوى من خلال الخط الساخن 16474 التابع للإدارة المركزية للطوارئ والرعاية الحرجة، حال مواجهة أي مشكلة مع مقدمي الخدمة أو أثناء التعامل مع المنظومة.

متوسط زمن توفير سرير الرعاية

وفيما يتعلق بمتوسط زمن توفير سرير الرعاية المركزة، أكد ناصر ضرورة التفرقة بين متوسط انتظار الحالات والحالات الفردية التي قد تستغرق وقتًا أطول، موضحًا أن بعض المرضى يحتاجون إلى تخصصات دقيقة أو خدمات طبية متقدمة تستلزم التنسيق مع مراكز طبية متخصصة أو مستشفيات جامعية.

وشدد على أن كل حالة لها طبيعتها واحتياجاتها الطبية الخاصة، وأن التعامل معها يتم بصورة فردية ومتابعتها منذ دخول المريض إلى الطوارئ وحتى توفير الخدمة المطلوبة.