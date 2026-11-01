قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يؤكد للرئيس العراقي دعم مصر الراسخ لأمن واستقرار بغداد
أخبار التوك شو | الرئيس السيسي يعلن إطلاق احتفالية إعادة الإعمار الأفريقية..انهيار في أسعار الذهب.. نصائح قبل شراء الأجهزة الكهربائية
والد لامين يامال يكشف اسم نجله الحقيقي ويوجه رسالة قوية لمنتقديه
كيف تحول الواي فاي في بيتك إلى سرعة الصاروخ بـخطوات بسيطة؟
بالتعاون مع ألمانيا.. تجهيز 50 مدرسة في مصر وفقًا لأحدث النظم التكنولوجية
وزير التعليم يستقبل بطلة تحدي القراءة العربي بمكتبه ويكرمها
القناة 12 الإسرائيلية: تقديرات بعودة الحرب مع إيران خلال أيام أو أسابيع
القبض على أدمن صفحة لبيع الأسلحة البيضاء على السوشيال ميديا
منح الطالبة ميار عثمان لقب سفيرة القراءة في معرض الكتاب المقبل
الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات التعليم والمستشفيات الجامعية
حتى الزبالة رفضت حكومة نتنياهو.. مكبات إسرائيل تنهار تحت أكوام القمامة
وزير التعليم: إنشاء 103مدرسة مصرية يابانية يلتحق بها ما يزيد على 31 ألف طالب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خالد ناصر: تقديم خدمات الرعاية المركزة لأكثر من 800 ألف مريض خلال 2025

الرعايات
الرعايات
محمد البدوي

كشف الدكتور خالد ناصر، مدير المشروع القومي للرعايات والحضانات ومركز خدمات الطوارئ بوزارة الصحة، عن تقديم خدمات الرعاية المركزة لأكثر من 800 ألف مريض على مستوى الجمهورية خلال العام الماضي، من خلال منظومة «رعايات مصر».

 أبرز المشكلات التي كانت تواجه المرضى

وأوضح ناصر، خلال تصريحات تليفزيونية، أن المنظومة ساهمت في حل واحدة من أبرز المشكلات التي كانت تواجه المرضى وذويهم، والمتمثلة في رحلة البحث عن سرير رعاية مركزة، حيث كانت الأسرة تضطر إلى الحصول على التقرير الطبي والمرفقات من المستشفى، ثم البحث بشكل فردي في المستشفيات المختلفة لتوفير الخدمة المطلوبة.

وأضاف أن المنظومة أصبحت تقوم بهذه المهمة نيابة عن المريض، من خلال إتاحة بيانات أسرة الرعاية بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة وبعض المستشفيات الجامعية، والبحث عن الخدمة الطبية المطلوبة وتوفيرها في أقرب مكان ممكن.

وأشار إلى أن هناك مسارين لوصول الحالات إلى المنظومة، الأول عندما يكون المريض داخل قسم الطوارئ بمستشفى تابع لوزارة الصحة، حيث تتولى إدارة المستشفى والفريق الطبي تقييم الحالة ورفع التقارير والمرفقات الطبية على المنظومة الإلكترونية، لتبدأ بعدها إجراءات البحث عن الخدمة المناسبة، دون تحميل المريض أو ذويه مسؤولية البحث عن سرير.

التواصل مع الخط الساخن 137

وأوضح أن المسار الثاني يتيح للمواطنين التواصل مع الخط الساخن 137، كما يمكن تقديم الشكاوى من خلال الخط الساخن 16474 التابع للإدارة المركزية للطوارئ والرعاية الحرجة، حال مواجهة أي مشكلة مع مقدمي الخدمة أو أثناء التعامل مع المنظومة.

متوسط زمن توفير سرير الرعاية

وفيما يتعلق بمتوسط زمن توفير سرير الرعاية المركزة، أكد ناصر ضرورة التفرقة بين متوسط انتظار الحالات والحالات الفردية التي قد تستغرق وقتًا أطول، موضحًا أن بعض المرضى يحتاجون إلى تخصصات دقيقة أو خدمات طبية متقدمة تستلزم التنسيق مع مراكز طبية متخصصة أو مستشفيات جامعية.

وشدد على أن كل حالة لها طبيعتها واحتياجاتها الطبية الخاصة، وأن التعامل معها يتم بصورة فردية ومتابعتها منذ دخول المريض إلى الطوارئ وحتى توفير الخدمة المطلوبة.

الخط الساخن 137 رعايات مصر خالد ناصر خدمات الطوارئ الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار

صعد 7.1%.. مفاجأة في سعر الدولار مستهل تعاملات اليوم في البنوك

عداد الكهرباء

تخفيض الكهرباء 30%.. شرط مهم قبل شحن كارت العداد الكودي

الذهب

انهيار جديد في أسعار الذهب.. والجرام يخسر 280 جنيها دفعة واحدة

الدولار

55 قرشا.. هبوط قوي في سعر صرف الدولار الآن بالبنوك

جنيهات ذهب

الجنيه الذهب يخسر 2240 جنيها.. هبوط قوي في أسعار المعدن الأصفر بمصر

الاهلي

قرار مُفاجئ من الأهلي بشأن تدعيم الجبهة اليمنى في الموسم الجديد

ايزنكوت

القائمة العربية المشتركة ترفض شروط آيزنكوت الأربعة لتشكيل الحكومة الإسرائيلية

الجهاز المركزي للتنظيم والادارة

التنظيم والإدارة يعيد فتح التقديم لمسابقة التعاقد مع معلمي 4 مواد.. بهذه الشروط

ترشيحاتنا

انخفاض مؤشر البورصة السعودية الرئيسي في ختام تعاملات اليوم

انخفاض مؤشر البورصة السعودية الرئيسي في ختام تعاملات اليوم

هالة السعيد

استقلالية البنوك المركزية تواجه اختبارا صعبا في ظل التضخم المتقلب والصدمات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد

جانب من الحدث

مجموعة العشرين أمام اختبار أمريكي.. هل تتراجع قضايا التنمية لصالح أولويات واشنطن؟

بالصور

18 سنة زواج انتهت بخسارة بيت الأحلام.. تفاصيل قصة نسمة عثمان

نسمة عثمان
نسمة عثمان
نسمة عثمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ميار عثمان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الزمن الطيب وناسه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من رفع الفائدة إلى تحفيز الاستثمار.. كيف يتحول الاستقرار النقدي إلى فرصة للنمو؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عامي الثالث والثلاثون.. حصاد التجارب وبداية الانطلاق

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الاستثمار.. إعادة صياغة

المزيد