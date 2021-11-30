تريزيجيه: الأهلى اللي عملني.. ويوجه رسالة مؤثرة لصلاح.. ويؤكد: هنصعد كأس العالم

حل نجم المنتخب المصري والمحترف في صفوف نادي أستون فيلا الإنجليزي"محمود حسن تريزيجيه"، ضيفا على الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر".

ونرصد في التقرير التالي أبرز ما جاء في اللقاء:

نفسي صعبت عليا وعيطت.. تريزيجيه يروى لحظات إصابته بالرباط الصليبي.. فيديو

وروي "محمود حسن تريزيجيه"، تفاصيل إصابته بالرباط الصليبي، قائلا: "اللاعب بيعرف أنه اتصاب لكن أنا مكنتش مقتنع ونزلت الملعب مرة تانية".

أرقامي عالية.. تريزيجيه يزف بشرى بشأن عودته للمشاركة في المباريات.. فيديو

وقال "محمود حسن تريزيجيه"،: "الكرة بالنسابي حياة وليس مجرد أكل عيش وخلاص"، مشيرا: "الإصابة كانت صعبة وجاءت لي في أفضل فتراتي".

معملتش أي مشكلة.. تريزيجيه: حققت كل شيء في مصر مع النادي الأهلي.. فيديو

وقال "محمود حسن تريزيجيه"،: "حققت كل شيء في مصر مع النادي الأهلي وهو اللي عملني وجابني أوروبا".

الأهلى ممتعنا .. تريزيجيه: الدوري السنادي حاجه محترمة والمنافسة قوية.. فيديو

وقال "محمود حسن تريزيجيه"،: "كنت بحلم ألعب في النادي الأهلي، وبعد ما أحقق كل شيء، كنت عايز أحترف وأوصل للنادي الإنجليري"، متابعا: "قولت عايز أوصل للدوري الإنلجيزي ووصلت".

تريزيجيه عن التحكيم في مصر: الحكام كويسين ويجب دعمهم.. فيديو

وكشف "محمود حسن تريزيجيه"، عن رأيه في الحكام في الدوري المصري، قائلا: "مفيش مشكلة في التحكيم في مصر .. الحكام كويسين ويجب دعمهم".

تريزيجيه: هرجع للنادي الأهلى في هذا التوقيت.. فيديو

وكشف "محمود حسن تريزيجيه"، عن رأيه في العودة للنادي الأهلي مرة أخرى، قائلا: "شرف ليا أني أرجع النادي الأهلي لأنه له الفضل عليا".

كانوا بيتريقوا عليا.. تريزيجيه: مكنتش بعرف أتكلم إنجليزي في بداية الاحتراف.. فيديو

وروى "محمود حسن تريزيجيه"، بدايات احترافه في أوروبا، قائلا: "مكنتش بعرف أتكلم إنجليزي خالص في بلجيكا".

حزين.. تريزيجيه يوجه رسالة لصلاح بعد خسارة الكرة الذهبية.. فيديو

علق نجم المنتخب المصري والمحترف في صفوف نادي أستون فيلا الإنجليزي"محمود حسن تريزيجيه"، عدم تتويج محمد صلاح بجائزة الكرة الذهبية، قائلا: "زعلت جدا جدا أما عرفت الخبر".

رجلي كانت هتتقطم.. يروي لأول مرة لحظات ركلة الجزاء التاريحية ضد الكونغو.. فيديو

كشف "محمود حسن تريزيجيه"، لحظة حصوله على ركلة جزاء ضد الكونغو والتي سجل منها محمد صلاح هدفا ليساهم في تأهل الفراعنة إلى كأس العالم 2018.

تريزيجيه يكشف مصير محمد صلاح مع ليفربول.. فيديو

وتحدث "محمود حسن تريزيجيه"، عن مصير محمد صلاح مع ليفربول، قائلا: "محمد صلاح لن يرحل عن نادي ليفربول".