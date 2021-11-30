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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباريات كأس العرب اليوم الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 والقنوات الناقلة

المنتخب القطري
المنتخب القطري

تنطلق اليوم الثلاثاء، مباريات كأس العرب قطر ٢٠٢١، بإقامة 4 مباريات ضمن منافسات المجموعتين الأولى والثانية حيث ستكون الجماهير العربية على موعد مع اختبارات قوية ومواجهات متجددة في البطولة التي ستُقام تحت إشراف “فيفا”  للمرة الأولى.

وتستضيف قطر بطولة كأس العرب في الفترة من  30 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبل، وذلك بمشاركة 16 منتخبًا عربيًا، في أربع مجموعات.

موعد مباريات كأس العرب اليوم الثلاثاء 30 نوفمبر 2021

المجموعة الأولى

العراق - عمان (استاد الجنوب، الساعة 03:00 بتوقيت القاهرة،)
قطر - البحرين (استاد البيت، الساعة 06:30 بتوقيت القاهرة)

المجموعة الثانية
تونس - موريتانيا (استاد أحمد بن علي، الساعة 12:00  ظهرا بتوقيت القاهرة)
الإمارات - سوريا (استاد راس أبو عبود، الساعة 09:00 بتوقيت القاهرة)

وستذاع جميع المباريات على قناتي بي إن سبورتس 1، و2، بالإضافة إلى قنوات الكأس القطرية.

وينطلق الحفل قبل مواجهة قطر والبحرين التي ستقام في السابعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

الحفل سيتضمن عروضًا موسيقية، بالإضافة إلى لألعاب النارية، كما يوجد فقرة لاستعراض تاريخ المنطقة العربية.

وتعد هذه الكأس النسخة العاشرة من البطولة التي أقيمت أول نسخة منها عام 1963 في لبنان، وجرت النسخة التاسعة عام 2012 في السعودية وفاز بها المنتخب المغربي.

المجموعات

المجموعة الأولى: قطر، العراق، عمان، البحرين
المجموعة الثانية: تونس، الإمارات، سوريا، موريتانيا
المجموعة الثالثة: المغرب، السعودية، الأردن، فلسطين 
المجموعة الرابعة: الجزائر، مصر، لبنان، السودان

كأس العرب كأس العرب قطر ٢٠٢١ فيفا بطولة كأس العرب تونس موعد مباريات كأس العرب

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موعد مباريات كأس العرب اليوم الثلاثاء 30 نوفمبر 2021 والقنوات الناقلة

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