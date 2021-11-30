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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لإثارة قضية أزمة الهجرة.. البابا فرنسيس في شرق البحر المتوسط مجددا |فيديو

البابا فرانسيس
البابا فرانسيس

أذاعت فضائية يورونيوز عربية، لقطات يظهر من خلالها، البابا فرنسيس بابا الفاتيكان وهو يغادر مقره بالفاتيكان لبدء رحلة تستغرق خمسة أيام إلى قبرص واليونان حيث سيثير مجددا قضية المهاجرين والحوار بين الأديان، وزيارة جزيرة ليسبوس التي تعتبر رمزا لأزمة الهجرة.

 

ومن المتوقع أن يصل البابا الأرجنتيني إلى قبرص في 2 ديسمبر ويبقى فيها حتى الرابع منه، لينطلق بعدها إلى اليونان التي يزورها حتى السادس من الشهر نفسه، علما أنهما بلدان تغلب عليهما الطائفة الأرثوذكسية ويعيش فيهما عشرات الآلاف من الكاثوليك.

 

تكرار الدعوة 

وخلال هذه الرحلة الخامسة والثلاثين منذ انتخابه عام 2013، سيكرر بابا الفاتيكان دعوته إلى العالم للتنديد بأزمة الهجرة، بعد التوترات بين الاتحاد الأوروبي وبيلاروس ومأساة بحر المانش التي قضى فيها 27 شخصا.

 

البابا فرنسيس الفاتيكان الأرجنتين الهجرة الخام

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