رئيس فيفا يفاجئ الجميع ويتحدث باللغة العربية في افتتاح كأس العرب.. فيديو

فاجأ جياني انفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفيا الحضور في بطولة كأس العرب والمتابعين بإلقائه كلمته باللغة العربية.

ورحب انفانتيو خلال كلمته بحفل افتتاح بطولة كأس العرب بالحضور باللغة العربية وظهر يتحدث العربية بطريفة مفهومة وجيدة.

وعُزفت وأديت أناشد المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العرب بطريقة مختلفة.

وانطلقت فعاليات بطولة كأس العرب اليوم الثلاثاء الموافق 30 نوفمبر الجاري لتستمر حتى 18ديسمبر المقبل.

ويُعد استاد البيت الذي احتضن حفل افتتاح بطولة كأس العرب ثاني أكبر ملاعب مونديال قطر 2022.