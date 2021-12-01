استغلت التوكيل.. الزوج الضحية: زوجتي طلقت نفسها وباعت كل حاجة وطردتني.. فيديو

كشف عماد ، عن معاناته مع زوجته التي استغلت التوكيل الذي قام به لها زوجها وباعت كافة ممتلكاته لنفسها وتزوجت من جارها وطردته في الشارع بلا مأوى، إنني قمت من خلال عملي على مدار عمري بتحقيق ثروة ضخمة اقتربت من 4 ملايين جنيه.

وأضاف عماد، خلال لقاء له لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، أن زوجتى طلقت نفسها وباعت كل حاجة خاصة بيا وكنت جايبها لها.

وتابع عماد، انني كنت بعامل مراتي زي صديقتي وجبتلها عربية وموتوسيكلات، ولم أكن أتوقع أن تقوم بذلك.

تقوم زوجتي بذلك.

وأشار الزوج التي استغلت التوكيل الذي قام به لها زوجها وباعت كافة ممتلكاته لنفسها وتزوجت من جارها إلى أنني لم أكن أتوقع ان تقوم زوجتي بذلك.