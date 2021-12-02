الفني للحجر الزراعي يوضح جهود الدولة في تطوير وإنتاج الشتلات والبذور الزراعية محلياً.. فيديو

قال المهندس السيد عباس، مدير المكتب الفني للحجر الزراعي، إن مصر من أوائل الدول التي تُصدر الفراولة، حيث تحتل حالياً المركز الأول عالمياً في تصدير الفراولة المجمدة، والمركز الثالث عالمياً في تصدير الفراولة الفريش.

وأضاف السيد عباس، خلال لقائه ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية تعمل الآن على زيادة إنتاج الفراولة في السوق، وتطوير الكميات التي يتم تصديرها للأسواق الخارجية في الوقت الحالي، وذلك من خلال إنتاج وتوفير الشتلات المحلية.

وأوضح مدير المكتب الفني للحجر الزراعي أن ذلك في إطار تفعيل المشروع القومي لإنتاج البذور المحلية، من أجل تقليل فاتورة الاستيراد للتقاوي والبذور الزراعية، حيث تُكلف الدولة ما يقرب من 1.5 مليار دولار سنوياً.

ونوه السيد عباس إلى أنه تم إطلاق المشروع القومي بهدف توفير بذور زراعية ذات كفاءة، وجودة عالية، ومقاومة للأمراض أيضاً، بالإضافة إلى العمل على إنتاجها محلياً، وتوفيرها للفلاحين بأسعار جيدة وتناسبهم، مشيراً إلى أن مصر تستهلك حوالي 6.7 مليون شتلة سنوياً من شتلات الفراولة، حيث يتم استيراد 1.5 مليون شتلة منها، والباقي يُنتج محلياً.

وأوضح مدير المكتب الفني للحجر الزراعي، أن الدولة المصرية وضعت خطة تسعى فيها لتوفير 15 مليون شتلة أصلية محلية، وبالتالي يتم تصدير جزء كبير من هذه الشتلات إلى الخارج.