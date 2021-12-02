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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حكم براءة بمليون دولار.. قصة أشهر قاتل قضى 43 عاما في السجن.. نوستالجيا

سجين امريكى
سجين امريكى


تعود قصة كيفن استيركلاند لقضاء أكثر من أربعة عقود خلف قضبان السجون بتهمة السطو والقتل بإحدى الولايات  المتحدة الأمريكية وكان عمره وقتها لا يتخطى 20 عاما وهو الأمر الذى لم يكن أمر يسير عليه إطلاقا.


ذلك الرجل لم يخرج من السجن بسبب انتهاء عقوبته ولكنه خرج بعد الحكم بالبراءة وذلك بعد اصراره على برائته طيلة الأربعين عاما الماضية خاصة بعد تبنيه هذا المشروع التطوعى لمثل هذه القضايا والتى تضمنت اعادة المحاكمة لعدم وجود دليل قاطع بأنه نفذ هذه الجريمة لذا أمر القاضى بإخلاء سبيله .


وكانت المشاهد التى انتشرت للرجل وهو يخرج من سجنه على مقعد متحرك أثارت عاطفة كبيرة فى الولايات المتحدة الأمريكية لذا بادر عدد كبير من رواد منصات التواصل الاجتماعى بعمل حملة تبرعات وصلت لأكثر من مليون دولار كنوع من التعويض مقارنة بالمبلغ البسيط الذى من المقرر أن يحصل عليه من الإدارة الأمريكية .
 

القتل الولايات المتحدة الامريكية إطلاق منصات التواصل الاجتماعى تبرعات السجون

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