قبل اجتماع لافروف.. تحذيرات من أمريكا وأوكرانيا بفرض عقوبات ضد روسيا

أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، عن قلقه الشديد من موقف روسيا العدائي تجاه أوكرانيا وستدعمها مع حلفاء الناتو.

جاء ذلك خلال لقائه وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، اليوم، الخميس، إذ ناقش الجانبان فرض عقوبات قاسية على روسيا في حال غزو كييف.

وأكد كوليبا استمرار بلاده في المطالبة بحزمة إجراءات للردع، مشيرًا إلى أنه لا يوجد نية لديهم لاستفزاز روسيا وملتزمون بالحل السلمي للنزاع.

وشدد على ضرورة معاقبة موسكو اقتصاديا لوقف "عدوانها"، موضحا أن الرئيس فلاديمير بوتين يفكر جيدا قبل العدوان على أوكرانيا.

يأتي اجتماع وزيري الخارجية الأمريكي والأوكراني، قبل اللقاء المرتقب بين بلينكن ونظيره الروسي سيرجي لافروف بستوكهولم لبحث التصعيد عند الحدود الأوكرانية.

وأكدت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أنه من المقرر عقد لقاء بين وزيري الخارجية الروسي سيرجي لافروف والأمريكي أنتوني بلينكن، على هامش المجلس الوزاري لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، في ستوكهولم.

يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، كشف أمس الأربعاء، أن بلاده تعلم أن روسيا تجهز قواتها لتصبح مستعدة لغزو أوكرانيا.

وقال بلينكن، في حديث بمؤتمر صحفي من لاتفيا، في ختام اجتماعات وزراء خارجية حلف الناتو: "قلقون من أدلة تشير إلى مخطط روسي لغزو وشيك لأوكرانيا، ولا نعرف ما إذا كان بوتين قرر ذلك".

وأضاف: "ما نعرفه هو أن بوتين يتأكد من وجود القوة الكافية لديه لفعل ذلك. لدينا قلق إزاء النوايا والتوقيت، ونحن جاهزون في حال أي تحرك".

وأشار بلينكن إلي أن روسيا سرعت خططها لـ غزو أوكرانيا خلال الأسابيع الأخيرة، داعيا موسكو لوقف الحشد العسكري المزعوم والعودة لوقف إطلاق النار.

ولفت إلى أنه سيبحث الأمر مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، اليوم الخميس، مضيفا: "على روسيا وأوكرانيا العودة للحوار في إطار اتفاقات مينسك، وندعو كييف لضبط النفس أمام استفزازات موسكو".