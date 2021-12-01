أمريكا تؤكد استعداد الجيش الروسي لـ غزو أوكرانيا.. وتهدد بوتين بفرض عقوبات

قال وزير خارجية أمريكا، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إن بلاده ليست متأكدة مما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرر "غزو" أوكرانيا، لكنها تعلم أن روسيا تجهز قواتها لتصبح مستعدة حال اتخاذ القرار.

وجاء في حديث الوزير، في مؤتمر صحفي من لاتفيا، في ختام اجتماعات وزراء خارجية حلف الناتو: "قلقون من أدلة تشير إلى مخطط روسي لغزو وشيك لأوكرانيا، ولا نعرف ما إذا كان بوتين قرر ذلك".

وأضاف: "ما نعرفه هو أن بوتين يتأكد من وجود القوة الكافية لديه لفعل ذلك. لدينا قلق إزاء النوايا والتوقيت، ونحن جاهزون في حال أي تحرك".



وأشار بلينكن إلي أن روسيا سرعت خططها لـ غزو أوكرانيا خلال الأسابيع الأخيرة، داعيا موسكو لوقف الحشد العسكري المزعوم والعودة لوقف إطلاق النار.

وقال بلينكن إنه سيبحث الأمر مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، غدا الخميس، مضيفا: "على روسيا وأوكرانيا العودة للحوار في إطار اتفاقات مينسك، وندعو كييف لضبط النفس أمام استفزازات موسكو".