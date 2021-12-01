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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب أوميكرون.. رئيسة المفوضية الأوروبية: حان الوقت للتطعيم الإلزامي ضد فيروس كورونا

لقاحات فيروس كورونا
لقاحات فيروس كورونا

حثت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين البلدان داخل الاتحاد الأوروبي على "التفكير" في التطعيمات الإلزامية ضد فيروس كورونا للمواطنين.

ووفقا لقناة روسيا اليوم،، اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أن تتحرك الدول الأعضاء نحو التطعيم الإجباري للمساعدة في منع انتشار الحالات وزيادة أخرى في العدوى بسبب ظهور متحورات جديدة، مثل سلالة أوميكرون.

صرحت فون دير لاين: "أعتقد أنه من المفهوم والملائم أن نقود هذه المناقشة الآن، كيف يمكننا أن نشجع وربما نفكر في التطعيم الإلزامي داخل الاتحاد الأوروبي"، مضيفة أن مكافحة الوباء تتطلب "نهجًا مشتركًا".

ولا يملك الاتحاد الأوروبي القوة لإجبار الدول على تنفيذ تفويضات اللقاحات، لكن يمكنه العمل مع الدول الأعضاء للتوصل إلى اتفاق حول طريقة مشتركة لمنع عودة ظهور فيروس كورونا في جميع أنحاء القارة.

حاليًا، تم تطعيم حوالي 77٪ من البالغين في الكتلة، حيث دعا رئيس المفوضية الأوروبية الدول إلى المضي قدمًا في برامج التطعيم لحماية المواطنين من السلالات الجديدة.

وعلى الرغم من التقدم الإجمالي الذي تم إحرازه، تختلف معدلات التطعيم بشكل كبير عبر الدول الأعضاء، حيث يتخلف البعض بشكل كبير عن نظرائهم في الاتحاد الأوروبي.

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تأتي تصريحات فون دير لاين في أعقاب قرار رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس بفرض تفويض لقاح على جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا، مهددة أولئك الذين لا يحصلون على اللقاح بغرامة شهرية متكررة قدرها 100 يورو (113 دولارًا).

كما أيد المستشار الألماني الجديد، أولاف شولتز، تطبيق خطة مماثلة في جميع أنحاء البلاد، وحث البرلمانيين على إجراء تصويت على تلقي لقاح فيروس كورونا.

في حين أن فرنسا لم تجعل لقاحات فيروس كورونا إلزامية، فقد أبلغت إدارة الرئيس إيمانويل ماكرون جميع البالغين أنه يجب عليهم الحصول على جرعات معززة أو مواجهة فقدان الوصول إلى بطاقة صحتهم، مما يمنحهم الوصول إلى الأماكن الداخلية ، مثل المطاعم والحانات.

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