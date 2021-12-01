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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لا تتحمل المنافسة.. روسيا تكشف نقطة ضعف خطيرة لـ أمريكا

أمريكا وروسيا
أمريكا وروسيا

زعمت روسيا أن الاستراتيجية الأمريكية المتمثلة في تطبيق العقوبات لمحاولة الضغط على موسكو، تسلط الضوء على هشاشة موقف واشنطن وعدم قدرتها على تحمل المنافسة القوية.

في حديثها على قناة Soloviev Live على يوتيوب اليوم الأربعاء، علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تصريحات البيت الأبيض بأنها مستعدة لفرض عقوبات جديدة علي موسكو في حالة تصعيد البلاد للتوتر مع أوكرانيا.

وقالت: "نحن مستعدون لذلك. نحن ندرك جيدًا ما يكمن وراء هذا النهج، عدم قدرتهم على الحفاظ على القدرة التنافسية، إذا أدركوا وجود صراع، فإننا نرى منافسة صحية بالوسائل القانونية".

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واتهم الدبلوماسي الولايات المتحدة بفرض الحظر كأحد أدوات سياستها الخارجية ووصفها بأنها نقطة ضعف واشنطن. وأوضحت: "نحن ندرك جيدًا أن هذا دليل على ضعفهم وأنهم بحاجة إلى فهم ذلك بوضوح".

جاءت تصريحات زاخاروفا بعد وقت قصير من التعبير عن استعداد واشنطن لفرض حظر على موسكو إذا لزم الأمر وسط تقارير إعلامية يقودها الغرب تفيد بأن روسيا تخطط لضرب أوكرانيا المجاورة في المستقبل القريب.

كما حذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن من أن أي عدوان من موسكو تجاه كييف قد يؤدي إلى "عواقب وخيمة"، واتهم الجيش الروسي بإجراء "تحركات غير عادية للقوات" على طول خط الترسيم المشترك.

روسيا الولايات المتحدة البيت الأبيض موسكو واشنطن الخارجية الروسية أمريكا

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