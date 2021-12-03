"فكري صالح"يكشف عن رأيه في أداء المنتخب أمام لبنان وتوقعاته لمواجهة السودان

كشف فكري صالح مدرب حراس مرمي المنتخب الأول السابق عن رأيه في أداء المنتخب أمام لبنان في الجوله الأولي من بطولة كأس العرب .

وأكد فكري صالح في تصريحات خاصة لصدى البلد أن المنتخب حقق نتيجه إيجابية أمام لبنان ونجح في الحصول على الـ ٣ نقاط وهو أمر جيد في بداية مشواره في البطولة.

واضاف أن الأداء كان سيئا ولم يكن على المستوي المطلوب خاصة وأن منتخب لبنان كان يدافع طوال المباراة .

وقال إن منتخبات الجزائر وتونس حققت انتصارات ب ٤ و ٥ اهداف وهو ما كان يجب على المنتخب فعله .

وتابع متسائلا “ هل بدون ضربة الجزاء كان سيفوز المنتخب ” .

وعن مواجهة السوادن فأكد أن الأداء سيتحسن بالتأكيد خاصة وأن منتخب السودان ضعيف و هزم ب ٤ أهداف .

موعد مباراة المنتخب الأول أمام السودان في كأس العرب

بدأ منتخب مصر الأول لكرة القدم استعداداته اليوم لمواجهة السودان المقرر إقامتها بعد غد السبت، في تمام السادسة مساء “بتوقيت القاهرة”، فى الجولة الثانية من منافسات كأس العرب .

ويسعى الجهاز الفنى لمنتخب مصر إلى تحقيق أفضل إعداد ممكن لمواجهة السودان فى ظل الرغبة فى الفوز بالمباراة والسير بخطى ثابتة نحو التاهل إلى الدور المقبل من المسابقة بعد الفوز على لبنان فى مباراة أمس .

ويؤدي منتخب مصر مرانه اليوم بمشاركة جميع اللاعبين، ويتحدد موقف حمدي فتحي من المشاركة على نتيجة الفحوصات الطبية التي سيجريها ظهر اليوم.

ومن المقرر أن يكون تدريب اليوم مغلقًا حسب الترتيبات الإعلامية للبطولة، فيما سيكون تدريب الغد السابق على المباراة مفتوحا لمدة 15 دقيقة .