هل تتخذ الحكومة إجراءات جديدة لمواجهة متحور أوميكرون؟.. صحة النواب تجيب

الوزارة اتخذت تدابير استباقية لمواجهة متحورات كورونا..

أكدت النائبة، إيرين سعيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن لجنة إدارة الأزمة بمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تتابع موقف تحورات كورونا عن كثب، وقدمت جهود مضنية للتعامل مع جائحة كورونا التى عانى من آثارها دول العالم أجمع.

وعن خطة الوزارة في التفاعل مع متحور “ أوميكرون ” الجديد، أفادت “ سعيد ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد” أن الحكومة اتخذت إجراءات خاصة مع 7 دول للحماية من انتشاره ، علاوة على اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان مأمونية الوضع الصحي في مصر.

تفادي الإصابة بمتحور"أوميكرون"مرهون بتلقى المواطنين اللقاح

وشددت عضو صحة النواب على ضرورة حصول المواطنين على تلقى لقاح كورونا، مؤكدة أنه خط الدفاع الأول لحماية الإنسان من الإصابة بالفيروس اللعين ومتحوراته، كما أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية ، وتطبيق التباعد الاجتماعي ، والابتعاد عن أماكن التزاحم والتجمعات أفضل حل لمواجهة متحورات كورونا.

أعلن الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، أن مصر كانت ولا زالت فى فى قلب الموجة الرابعة من جائحة أزمة كورونا، ولم تصل لـ ذروة الموجة الرابعة بعد.

وعن احتمالية فرض غلق لمواجهة تحورات كورونا، أفاد عوض تاج دين، أن لجنة إدارة الأزمة بمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تدرس الآن أي موقف يتعلق بفيروس كورونا، لافتا إلى أنه حتى الآن لا تتوفر بيانات علمية دقيقة عن المتحور الجديد «أوميكرون»، إلا في دول جنوب إفريقيا التي رُصد فيها الوباء، والأمر محل دراسة وتحليل.