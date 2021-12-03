أستاذ أوبئة: العالم يخسر 240 مليار دولار بسبب عدم عدالة توزيع اللقاحات.. فيديو

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن العالم حتى الآن يخسر 240 مليار دولار بسبب عدم عدالة التوزيع في اللقاحات.



وأضاف "عنان"، خلال استضافته ببرنامج "كلام في السياسة"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "هناك 8 مليار جرعة من لقاحات كورونا تم توزيعها على العالم بطريقة غير عادلة".



وأشار أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إلى أن "الأهم في الوضع حاليا تحييد الجائحة بتقليل أعداد الوفيات".



وأوضح الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة،: "نحتاج 25 مليار دولار لعمل سلاسل إمداد لأفريقيا باللقاح.. وإذا حدث ذلك سيتم تحييد الجائحة خلال العام المقبل".