محمد ممدوح: شخصية تايسون في أبو صدام تشبه التريللا.. فيديو

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، خلال حفل ختام دورته الـ 43، الذي انطلق قبل قليل، بدار الأوبرا المصرية، عن منح الفنان محمد ممدوح، جائزة أحسن ممثل، عن دوره في فيلم "أبو صدام"، الذي شارك ضمن عروض المسابقة الدولية.

وكشف محمد ممدوح، خلال لقائه على هامش مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عبر فضائية "دي إم سي"، تفاصيل شخصية "تايسون"، في فيلم "أبو صدام"، قائلا: "الشخصية محيرة وشايفها شبه التيريللا، لأنها شخصية ضخمة وكبيرة وآخرها مسمار على الطريق هيوقفها".



وأضاف محمد ممدوح: "أخلاقياته وتربيته مخلياه عصبي ومتعصب وكمان ظروفه الحياتية مخلياه عصبي في كل شيء، سواء على الطريق أو في أي شيء".



وأردف محمد ممدوح: "راجل شرس، بس ممكن المشاهد يتعاطف معاه في الآخر.. الفيلم كان صعب علينا كلنا”.

