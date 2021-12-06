بعد تصدي الصحة العالمية لها.. أضرار لن تتوقعها للمضادات الحيوية

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تشكل مقاومة المضادات الحيوية تهديدًا خطيرًا للصحة العامة علي المستوي العالمي وذلك وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، فإن مقاومة المضادات الحيوية مسؤولة عن 25000الوفيات السنوية في الاتحاد الأوروبي و 23000 حالة وفاة سنوية في الولايات المتحدة ما يصل إلى مليوني فرد أمريكي يصابون بعدوى مقاومة للأدوية كل عام.

بحلول عام 2050 ، يتوقع بعض الباحثين أن تسبب مقاومة المضادات الحيوية 10 ملايين حالة وفاة كل عام ، متجاوزة السرطان باعتباره السبب الرئيسي للوفيات في جميع أنحاء العالم.

بعض العوامل التي أدت إلى هذه الأزمة تشمل الإفراط في وصف المضادات الحيوية ، وسوء ممارسات الصرف الصحي والنظافة في المستشفيات ، وعدم كفاية الاختبارات المعملية التي يمكنها اكتشاف العدوى بسرعة وبدقة.

هناك عامل إضافي قد يساهم في مقاومة الإنسان للأدوية وهو الإفراط في استخدام المضادات الحيوية في الزراعة والزراعة. قد يؤدي استخدام المضادات الحيوية في الحيوانات إلى زيادة خطر نقل البكتيريا المقاومة للأدوية إلى البشر إما عن طريق العدوى المباشرة أو عن طريق نقل "جينات المقاومة من الزراعة إلى مسببات الأمراض البشرية"

إذن ، كيف يتم استخدام المضادات الحيوية حاليًا في الحيوانات ، وماذا يمكن أن تكون الآثار المترتبة على صحة الإنسان؟

أهم شيء يجب مراعاته هو أنه في أي وقت تستخدم فيه المضادات الحيوية ، سواء في الحيوانات أو البشر ، فإنك تخاطر باختيار البكتيريا المقاومة للأدوية.

نحن بحاجة إلى حماية المضادات الحيوية لاستخدامها في كل من الحيوانات والبشر ، لضمان إمكانية استخدامها لعلاج العدوى في المستقبل. "

هناك عدة طرق رئيسية يمكن أن تؤثر بها المضادات الحيوية في الحيوانات على البشر. أولاً ، يمكن أن يتسبب الاتصال المباشر بين الحيوانات والبشر في الإصابة بالأمراض.



يحدث الإفراط في استخدام المضادات الحيوية عند استخدام المضادات الحيوية عندما لا تكون هناك حاجة إليها. المضادات الحيوية هي واحدة من أعظم التطورات في الطب. لكن الإفراط في وصفها أدى إلى مقاومة البكتيريا (البكتيريا التي يصعب علاجها).

أصبحت بعض الجراثيم التي كانت في يوم من الأيام شديدة الاستجابة للمضادات الحيوية أكثر مقاومة. وهذا يمكن أن تسبب التهابات أكثر خطورة، مثل الالتهابات الرئوية ( الالتهاب الرئوي ، والتهابات الأذن ، والتهابات الجيوب الأنفية، و التهاب السحايا )، والتهابات الجلد، و مرض السل .

ماذا تعالج المضادات الحيوية؟



نوعان رئيسيان من الجراثيم يمكن أن تجعل الناس مريضة: البكتيريا و الفيروسات . يمكن أن تسبب أمراضًا لها أعراض متشابهة ، لكنها تتكاثر وتنشر المرض بشكل مختلف:

البكتيريا و تعيش الكائنات الحية الموجودة والخلايا واحد. البكتيريا موجودة في كل مكان ومعظمها لا يسبب أي ضرر ، وفي بعض الحالات تكون مفيدة. لكن بعض البكتيريا ضارة وتسبب المرض عن طريق غزو الجسم والتكاثر والتدخل في عمليات الجسم الطبيعية.

تعمل المضادات الحيوية ضد البكتيريا لأنها تقتل هذه الكائنات الحية عن طريق وقف نموها وتكاثرها.

من ناحية أخرى ، الفيروسات ليست حية. تنمو الفيروسات وتتكاثر فقط بعد أن تغزو الخلايا الحية الأخرى. يمكن لجهاز المناعة في الجسم محاربة بعض الفيروسات قبل أن تسبب المرض ، لكن البعض الآخر (مثل نزلات البرد ) يجب أن يأخذ مجراه ببساطة. المضادات الحيوية لا تعمل ضد الفيروسات.

ماذا يحدث عند الإفراط في استخدام المضادات الحيوية؟



لا يجدي تناول المضادات الحيوية لنزلات البرد والأمراض الفيروسية الأخرى - ويمكن أن تخلق بكتيريا يصعب قتلها.

يمكن أن يؤدي تناول المضادات الحيوية كثيرًا أو لأسباب خاطئة إلى تغيير البكتيريا لدرجة أن المضادات الحيوية لا تعمل ضدها. وهذا ما يسمى المقاومة البكتيرية أو مقاومة المضادات الحيوية . تقاوم بعض البكتيريا الآن أقوى المضادات الحيوية المتاحة.

مقاومة المضادات الحيوية مشكلة متنامية. تصفها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بأنها "واحدة من أكثر مشاكل الصحة العامة إلحاحًا في العالم." إنه مصدر قلق بشكل خاص في البلدان منخفضة الدخل والبلدان النامية. ذلك بسبب:

غالبًا ما يفتقر مقدمو الرعاية الصحية هناك إلى أدوات التشخيص السريعة والمفيدة التي يمكنها تحديد الأمراض التي تسببها البكتيريا وأيها ليست كذلك.

حصلت العديد من المناطق مؤخرًا على إمكانية الوصول إلى المضادات الحيوية على نطاق واسع.

يساهم نقص المياه النظيفة وسوء الصرف الصحي ومحدودية برامج اللقاحات في الإصابة بالعدوى والأمراض التي يتم وصف المضادات الحيوية لها.

ما الذي يمكن للوالدين فعله؟

تواجه كل عائلة نصيبها من نزلات البرد والتهاب الحلق والفيروسات. عندما تحضر طفلك إلى الطبيب بسبب هذه الأمراض ، من المهم ألا تتوقع وصفة طبية للمضادات الحيوية.

لتقليل مخاطر مقاومة البكتيريا ومنع الإفراط في استخدام المضادات الحيوية:

اسأل طبيبك إذا كان مرض طفلك جرثومي أو فيروسي. ناقش مخاطر وفوائد المضادات الحيوية. إذا كان فيروسًا ، فاسأل عن طرق علاج الأعراض.

لا تضغط على طبيبك ليصف لك المضادات الحيوية.

دع الأمراض الأكثر اعتدالًا (خاصة تلك التي تسببها الفيروسات) تأخذ مجراها. هذا يساعد على منع الجراثيم من أن تصبح مقاومة للمضادات الحيوية.

يجب تناول المضادات الحيوية لكامل المدة التي يحددها الطبيب. خلاف ذلك ، قد تعود العدوى.

لا تدع طفلك يأخذ المضادات الحيوية لفترة أطول من الموصوفة.

لا تستخدم بقايا المضادات الحيوية أو تدخر المزيد من المضادات الحيوية "في المرة القادمة".

لا تعطِ طفلك المضادات الحيوية الموصوفة لفرد آخر من العائلة أو لشخص بالغ.

من المهم أيضًا التأكد من أن أطفالك:



