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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شيرين رضا عن عائلة الطفل الباكى: عديمة الإنسانية.. ومش كل الناس مؤهلة للإنجاب

شيرين رضا والطفل
شيرين رضا والطفل الباكى

عبرت الفنانة شيرين رضا ، عن غضبها تجاه حالة الطفل محمود عبد الرحيم 14 سنة ، المعروف إعلامياً باسم الطفل الباكى ، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع توتير . 

 

وقالت شيرين رضا : يرضي مين اللي بيحصل ده؟ ، مش كل الناس مؤهلة تخلف ، لأن دي النتيجة، طرد الطفل لإرضاء الزوج الجديد، يارب يبقي في عقاب شديد علي هذه العائلة عديمة الإنسانية.. أنا آسفة يا ابني إن مفيش أي رحمة في قلوب أقرب الناس إليك".

 

وتفقد أيمن العطار ، مدير الوحدة العامة لرعاية الطفل بالديوان العام لمحافظة الشرقية، دار التربية للبنين بالزقازيق ، من أجل الإطمئنان علي حالة الطفل محمود ناصر عبد الرحيم ، مواليد شبرا الخيمة القاهرة ، عزبة رستم والمعروف إعلاميا بالطفل الباكي ، كما تم فحص حالة الطفل وعمل تقرير عن الحالة واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

 

جاء هذا بعد توجيه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، وتلقي خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس القومي للأمومة والطفولة بلاغاً بالحالة وتواصل مدير عام خط نجدة الطفل بالقاهرة بلجان حماية الطفل بمحافظة الشرقية بناءاً عن البلاغ رقم (  34149) وبعد إذاعه حلقة للإعلامي الدكتور عمرو الليثي ولقائه بالطفل محمود وعمه.

 

وعلى الفور وتنفيذاً لتعليمات محافظ الشرقية قام أيمن العطار  مدير وحدة حماية الطفل بالديوان العام  اليوم بالتوجه لدار التربية للبنين بالزقازيق محل إيداع الطفل للإطمئنان عليه من الناحية الصحية و النفسيه ، حيث وجه المحافظ مدير الوحدة بالتنسيق مع كلاً من ( التأمين الصحي – مديرية الصحة – مديرية التربية و التعليم – مديرية التضامن الإجتماعي ) لتوفير ما يلزم له صحياً ونفسياً وتعليمياً .

 

وأكد محافظ الشرقية، أنه يتابع حالة الطفل محمود بنفسه ولن يتواني عن تقديم كافة أوجه الدعم المادي والمعنوي للطفل محمود لإستعادة توازنه النفسي والصحي باعتباره أمانة لن يتم التهاون في حقها وجب حفظها ورعايتها.

شيرين رضا الطفل عمرو الليثي الفنانة شيرين رضا حماية الطفل رعاية الطفل

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