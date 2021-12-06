عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

العجواني: الانتاج المحلي للعدد والآلات يوفر 2.5 مليار دولار سنويا

التصنيع المحلي
التصنيع المحلي

أكد المهندس حمادة العجواني عضو مجلس إدارة شعبة الآلات والمعدات بـ غرفة القاهرة التجارية، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، ضرورة الاهتمام بـ التصنيع المحلي وتطويره والتوسع فيه لينافس المنتجات الأجنبية.

وشدد لـ "صدى البلد" على ضرورة تفضيل المنتج المحلي في المناقصات والعقود الحكومية، حيث يتم تفضيل المنتجات المستوردة في حين توافر المنتج المحلى وبسعر تنافسي وبجودة مماثلة.

السيسي يوجه بالاعتماد على الصناعة الوطنية بهدف إقامة مشروعات استثمارية لسد الفجوات الاستيرادية

"الصناعات الهندسية" تكشف 4 مزايا لتوطين الصناعة الوطنية

وأوضح أن قطاع الآلات والمعدات والماكينات الصناعية، يُمثّل حوالي 10% من واردات مصر، ولذلك يجب التوسع في صناعة العدد والآلات حتى نستطيع توفير قيمة فاتورة استيراد العدد والآلات والتي تُقّدر بحوالي 2.5 مليار دولار سنويا.

وأشار العجواني، إلى أن المصانع المصرية بدأت في تصنيع بعض مكوّنات إنتاج قطاع العدد والآلات فى ظل صعوبة استيرادها بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وأكد ضرورة تعميق التصنيع المحلى الذي يُمثّل فرصة كبيرة للاقتصاد الوطني ، من خلال الاستفادة من الفرص الراهنة المتاحة.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتور محمد معيط وزير المالية ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة الجهود الوطنية "لإحلال الواردات وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي لتوفير مستلزمات الإنتاج لصالح الصناعة الوطنية".

ووجه الرئيس بتعزيز خطوات الاعتماد على الصناعة الوطنية خاصةً من خلال التنسيق بين الوزارات المعنية ومجتمع رجال الأعمال والقطاع الخاص والمستثمرين، وذلك بهدف إقامة مشروعات استثمارية تصنيعية لسد الفجوات الاستيرادية لعدد من مدخلات الإنتاج المغذية لخدمة كافة القطاعات التنموية، لاسيما قطاع الطاقة والانشاءات وبالتوازي دعم الطاقات الإنتاجية المتاحة حالياً.

واستعرضت نيفين جامع، أهم جوانب برنامج إحلال الواردات وتوفير مستلزمات الإنتاج المحلية للصناعة الوطنية، فضلاً عن الخطوات التنفيذية المتخذة من قبل وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع وزارة الكهرباء لتحديد التوزيع النوعي لأهم الواردات السلعية من مستلزمات الإنتاج الكهربائية المستهدف تعزيز توطين صناعتها محلياً، خاصةً ما يتعلق بالمستلزمات المرتبطة مباشرةً بمشروعات التنمية.

 

التصنيع المحلى مال واعمال الرئيس عبد الفتاح السيسي اخبار مصر المنتج المحلي

موضوعات متعلقة

العربي: تشكيل مجلس لتعميق التصنيع المحلي انطلاقة قوية لتوطين الصناعة وزيادة الصادرات

ترشيحاتنا

وزير السياحة يناقش استعدادات مصر لاستضافة "كوب 27" في شرم الشيخ

موعد مباراة مصر والجزائر في كأس العرب 2021

صدمة.. كيروش يعلن عدم جاهزية أفشة لمباراة مصر والجزائر

الإمام الأكبر:الاستعمار الجديد يحمل لافتة "الحريات والعولمة" لفرض سلوكيات الغرب على الشرق

واقعة الساطور.. رسالة مؤثرة من والدة سفاح الإسماعيلية أمام الجنايات.. شاهد

السعودية.. ولي العهد في زيارة رسمية لدول مجلس التعاون الخليجي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بلاغ رسمي من محمد إمام بالتعرض للابتزاز والسرقة .. تفاصيل

رغم تعاطف الخطيب .. شوبير يعلن خبرًا صادمًا بشأن كهربا في الأهلي

سورة تقرأ لسداد الدين.. النبي أوصى بتلاوتها قبل الفجر

سقوط أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الإثنين

أمطار وعواصف والحرارة تصل لـ 9 درجات.. الطقس يكشر عن أنيابه

3 فئات.. الصحة تحدد موعد تلقي الجرعة الثالثة المعززة ضد كورونا.. تفاصيل

بداية عام 2022 ..زيادة أجور وعلاوات هذه الفئة من الموظفين..تفاصيل

فيديوجراف.. زوجتي بتخوني بس بحبها .. شاهد كيف رد مبروك عطية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في أولى تجاربه.. أحمد عز يبدأ تصوير فيلمه القصير "أخويا" ..صور

علامات الحمل.. "جينيفر لورانس" تلفت الأنظار خلال عرض فيلمها Don't Look Up

صدى البلد على السجادة الحمراء بمهرجان البحر الأحمر قبل ساعات من انطلاقه|شاهد

إنطلاق فعاليات التدريب البحرى المشترك المصرى الروسى "جسر الصداقة - 4"‎‎

فيديو

كشفت عن أسباب غيابها.. دوللي شاهين: أشخاص منفسنين مني منعوني من العمل

فيديو جراف.. نجاتي يصف فنانة بـ الجريئة.. ومطربة تبعث رسالة لـ شيرين

الكبسولة المبرمجة.. أحدث أساليب التخسيس بدون منظار أو جراحة

ليس الأخير وأكثر فتكا.. تصريحات مثيرة لمبتكرة لقاح أسترازينيكا عن متحور أوميكرون

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

د.شيماء سراج

شيمااااء .. وقوى التغيير المضاد

إلهام أبو الفتح

الزوجة أول من يعلم

كريمة أبو العينين

سوستة وتمور وحليب

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

اﻟﻤﺰﻳﺪ