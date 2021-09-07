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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"الصناعات الهندسية" تكشف 4 مزايا لتوطين الصناعة الوطنية

الصناعة
الصناعة

علق محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، على تفقد الرئيس السيسي لـ ميناء الإسكندرية اليوم، قائلًا إن توطين الصناعات الوطنية يؤدي إلى توفير منتجات عالية الجودة، وتقليل استيراد المنتجات الرديئة والسيئة، وزيادة معدلات التصدير لأسواق عالمية لرفع شعار "صنع في مصر".


وأضاف “المهندس”، في مداخلة هاتفية ببرنامج  "اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي "، أن "توطين الصناعة الوطنية يزيد معدل التنافسية في مصر من أجل فتح أسواق تصدير  لمختلف دول العالم".

 

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وأكد أن "أي منتج يتم إنتاجه سيكون وفق المواصفات القياسية العالمية“، لافتا إلى أن ”بعض البضائع والمنتجات التي يتم استيرادها تكون رديئة وجودتها ضعيفة".

 

وأوضح أن بعض التجار من أصحاب النفوس الضعيفة يقومون باستيراد بضائع رديئة، ولكن بعد حديث الرئيس السيسي اليوم لن يتم السماح بدخول بضائع رديئة  إلى مصر وتحمل مواصفات سيئة.
 

الصناعات توطين الصناعة الرئيس السيسي اخبار التوك شو مصر

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