دعوات برلمانية لإطلاق خطة إعلامية طموحة تروج للسيارات الصديقة للبيئة| فيديو

قال النائب علاء عصام عضو مجلس النواب ، إن هناك 4 دول هي المسؤولة عن أكثر من 50% من الانبعاثات الكربونية ، لافتا إلى أن مصر عليها جزء بسيط من هذه الانبعاثات .

وأضاف علاء عصام خلال مداخلة هاتفية في برنامج " السلطة التشريعية " المذاع على قناة " إكسترا نيوز " ، إن الدولة تعمل على قدم وساق للحفاظ علي البيئة ودعم السيارات الصديقة للبيئة من خلال المبادرة الرئاسية الخاصة بتحويل السيارات التي تعمل بالبنزين بالسيارات التي تعمل بالغاز وهذه استراتيجية الدولة 2030 .

وأوضح علاء عصام ، أن الدولة يجب ان ترفع كل الرسوم على استيراد السيارات صديقة البيئة وهذا لأنها سيارات طبيعتها جديدة علي المواطن، لافتا الي ان مواصفات السيارات صديقة البيئة بسيطة وأهم ما فيها البطارية ونأمل أن تكون السيارات صديقة البيئة عام 2050 نسبها 100% في مصر .

