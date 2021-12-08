دواين جونسون وكيم كارداشيان وسكارليت جوهانسون الأفضل.. القائمة الكاملة لجوائز اختيارات الجمهور لعام 2021

أقيم صباح اليوم حفل توزيع جوائز اختيارات الجمهور لعام 2021 في نسخته الـ 47، في كاليفورنيا، وتم بثه على الهواء مباشرة عبر شاشة NBC الأمريكية.
كان دواين جونسون "ذا روك" الأكثر حظا في ليلة اختيارات الجمهور بعدما عاد إلى منزله برفقة ثلاث جوائز هي أفضل ممثل سينمائي، وأفضل نجم كوميدي، كما نال جائزة بطل الشعب الفخرية.
وكانت ليلة توزيع جوائز اختيارات الجمهور سعيدة جدا بعدما فازت بجوائز عديدة لنجومها الذي كان من أبرزهم سكارليت جوهانسون وتوم هيدليستون، والممثل الكندي من أصل أسيوي سيمو ليو.
إلى جانب دواين جونسون، نالت ثلاث نساء تكريمات فخرية وهن هالي بيري التي حازت جائزة أيقونة الجمهور، وكيم كارداشيان أيقونة الموضة، وكريستينا أجيليرا الأيقونة الموسيقية.
ونذكر فيما يلي القائمة الكاملة لجوائز اختيارات الجمهور.
أفضل فيلم
Black Widow
أفضل فيلم كوميدي
Free Guy
أفضل فيلم أكشن
Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings
أفضل فيلم درامي
Cruella
أفضل فيلم عائلي
Luca
أفضل ممثل سينمائي
دواين جونسون عن فيلم Jungle Cruise
أفضل ممثلة سينمائية
سكارليت جوهانسون عن فيلم Black Widow
أفضل ممثل في عمل درامي
كيفن هارت عن فيلم Fatherhood
أفضل ممثل في عمل كوميدي
دواين جونسون عن فيلم Jungle Cruise
أفضل ممثل أكشن
سيمو ليو عن Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings
أفضل مسلسل
Loki
أفضل مسلسل دراما
Grey's Anatomy
أفضل مسلسل كوميدي
Never Have I Ever
أفضل برنامج واقعي
Keeping Up With the Kardashians
أفضل ممثل تلفزيوني
توم هيدليستون عن Loki
أفضل ممثلة تلفزيونية
إيلين بومبيو عن Grey's Anatomy
أفضل ممثلة في مسلسل كوميدي
سيلينا جوميز عن Only Murders in the Building
أفضل مسلسل خيال علمي
Lucifer
أفضل فنان
ليل ناز إكس
أفضل فنانة
أديل
أفضل جروب غنائي
BTS
أفضل فنان صاعد
أوليفيا رودريجو
أفضل فنان اجتماعي
بريتني سبيرز