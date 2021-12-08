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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

دواين جونسون وكيم كارداشيان وسكارليت جوهانسون الأفضل.. القائمة الكاملة لجوائز اختيارات الجمهور لعام 2021

جوائز اختيارات الجمهور
جوائز اختيارات الجمهور

أقيم صباح اليوم حفل توزيع جوائز اختيارات الجمهور لعام 2021 في نسخته الـ 47، في كاليفورنيا، وتم بثه على الهواء مباشرة عبر شاشة NBC الأمريكية.

كان دواين جونسون "ذا روك" الأكثر حظا في ليلة اختيارات الجمهور بعدما عاد إلى منزله برفقة ثلاث جوائز هي أفضل ممثل سينمائي، وأفضل نجم كوميدي، كما نال جائزة بطل الشعب الفخرية. 

وكانت ليلة توزيع جوائز اختيارات الجمهور سعيدة جدا بعدما فازت بجوائز عديدة لنجومها الذي كان من أبرزهم سكارليت جوهانسون وتوم هيدليستون، والممثل الكندي من أصل أسيوي سيمو ليو.

إلى جانب دواين جونسون، نالت ثلاث نساء تكريمات فخرية وهن هالي بيري التي حازت جائزة أيقونة الجمهور، وكيم كارداشيان أيقونة الموضة، وكريستينا أجيليرا الأيقونة الموسيقية. 

ونذكر فيما يلي القائمة الكاملة لجوائز اختيارات الجمهور.

أفضل فيلم 

Black Widow

أفضل فيلم كوميدي 

Free Guy

أفضل فيلم أكشن 

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

أفضل فيلم درامي 

Cruella

أفضل فيلم عائلي

Luca

أفضل ممثل سينمائي

دواين جونسون عن فيلم Jungle Cruise

أفضل ممثلة سينمائية 

سكارليت جوهانسون عن فيلم Black Widow

أفضل ممثل في عمل درامي 

كيفن هارت عن فيلم Fatherhood

أفضل ممثل في عمل كوميدي

دواين جونسون عن فيلم Jungle Cruise

أفضل ممثل أكشن 

سيمو ليو عن Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

أفضل مسلسل 

Loki

أفضل مسلسل دراما 

Grey's Anatomy

أفضل مسلسل كوميدي

Never Have I Ever

أفضل برنامج واقعي

Keeping Up With the Kardashians

أفضل ممثل تلفزيوني 

توم هيدليستون عن Loki

أفضل ممثلة تلفزيونية 

إيلين بومبيو عن Grey's Anatomy

هالي بيري

أفضل ممثلة في مسلسل كوميدي 

سيلينا جوميز عن Only Murders in the Building

أفضل مسلسل خيال علمي 

Lucifer

أفضل فنان 

ليل ناز إكس

أفضل فنانة 

أديل

أفضل جروب غنائي 

BTS

أفضل فنان صاعد 

أوليفيا رودريجو

أفضل فنان اجتماعي

بريتني سبيرز

اختيارات الجمهور كيم كارداشيان دواين جونسون Jungle Cruise Grey s Anatomy سكارليت جوهانسون Black Widow

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