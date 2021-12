دواين جونسون وكيم كارداشيان وسكارليت جوهانسون الأفضل.. القائمة الكاملة لجوائز اختيارات الجمهور لعام 2021

أقيم صباح اليوم حفل توزيع جوائز اختيارات الجمهور لعام 2021 في نسخته الـ 47، في كاليفورنيا، وتم بثه على الهواء مباشرة عبر شاشة NBC الأمريكية.

كان دواين جونسون "ذا روك" الأكثر حظا في ليلة اختيارات الجمهور بعدما عاد إلى منزله برفقة ثلاث جوائز هي أفضل ممثل سينمائي، وأفضل نجم كوميدي، كما نال جائزة بطل الشعب الفخرية.

وكانت ليلة توزيع جوائز اختيارات الجمهور سعيدة جدا بعدما فازت بجوائز عديدة لنجومها الذي كان من أبرزهم سكارليت جوهانسون وتوم هيدليستون، والممثل الكندي من أصل أسيوي سيمو ليو.

إلى جانب دواين جونسون، نالت ثلاث نساء تكريمات فخرية وهن هالي بيري التي حازت جائزة أيقونة الجمهور، وكيم كارداشيان أيقونة الموضة، وكريستينا أجيليرا الأيقونة الموسيقية.

ونذكر فيما يلي القائمة الكاملة لجوائز اختيارات الجمهور.

أفضل فيلم

Black Widow

أفضل فيلم كوميدي

Free Guy

أفضل فيلم أكشن

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

أفضل فيلم درامي

Cruella

أفضل فيلم عائلي

Luca

أفضل ممثل سينمائي

دواين جونسون عن فيلم Jungle Cruise

أفضل ممثلة سينمائية

سكارليت جوهانسون عن فيلم Black Widow

أفضل ممثل في عمل درامي

كيفن هارت عن فيلم Fatherhood

أفضل ممثل في عمل كوميدي

دواين جونسون عن فيلم Jungle Cruise

أفضل ممثل أكشن

سيمو ليو عن Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

أفضل مسلسل

Loki

أفضل مسلسل دراما

Grey's Anatomy

أفضل مسلسل كوميدي

Never Have I Ever

أفضل برنامج واقعي

Keeping Up With the Kardashians

أفضل ممثل تلفزيوني

توم هيدليستون عن Loki

أفضل ممثلة تلفزيونية

إيلين بومبيو عن Grey's Anatomy

هالي بيري

أفضل ممثلة في مسلسل كوميدي

سيلينا جوميز عن Only Murders in the Building

أفضل مسلسل خيال علمي

Lucifer

أفضل فنان

ليل ناز إكس

أفضل فنانة

أديل

أفضل جروب غنائي

BTS

أفضل فنان صاعد

أوليفيا رودريجو

أفضل فنان اجتماعي

بريتني سبيرز