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فن

الليلة.. حفل افتراضي لتوزيع جوائز اختيارات النقاد في نسخته الـ 26

الأحد 07/مارس/2021 - 02:23 م
صدى البلد
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نجلاء سليمان
يقام الليلة فى الثانية صباحا حفل توزيع جوائز اختيارات النقاد السنوي الافتراضي في نسخته الـ 26، ويستضيفه الممثل والمغني الأمريكي تاي ديجز للسنة الثالثة على التوالي. 

ونظرا لاستمرار الأوضاع التي فرضتها جائحة كورونا، سيقام الحفل افتراضيا ويذاع على الهواء مباشرة من سانتا مونيكا، وسينضم المرشحون للجوائز من أماكن مختلفة حول العالم عبر الانترنت. 

سيمتد الحفل لمدة ثلاث ساعات ويذاع عبر عدد من المنصات الأمريكية أبرزها Hulu، ويتنافس على جوائزه العديد من الأعمال السينمائية في 20 فئة، و19 لإسهامات التلفزيونية. 

تصدر فيلم نتفليكس الشهير Mank قوائم الترشيحات و12 تنويها، ويأتي في المرتبة الثانية الفيلم الكوري الحائز على جائزة جولدن جلوب الأسبوع الماضي Minari  ونال 10 ترشيحات. 

أما في قوائم الأعمال التلفزيونية فتصدر كل من Ozark و The Crown القوائم بـ 6 ترشيحات لكل منهما، وستنال الممثلة الشابة زيندايا جائزة  SeeHer الخاصة، وهو تكريم يمنح للمرأة التي تجسد قيم حركة تحمل نفس الاسم، وتستطيع بأعمالها تغيير الصورة النمطية عن النساء وتخطي الحدود والمعوقات، وتقدم خير مثال للمرأة على الشاشة. 

يشارك في تقديم جوائز الحفل قائمة كبيرة من النجوم منهم أورلاندو بلوم، مورجان فريمان، جال جادوت، توني هيل، كريس هيمسورث، إيفا لونجوريا، مادز ميكلسن، كاثرين زيتا جونز، جون ديفيد واشنطن.
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