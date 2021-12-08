حريق هائل في مخزن مطعم بـ قنا .. وتحرك أمني مكثف

شهدت مدينة قنا ، اندلاع حريق كبير فى كافيتريا ومطعم بنادي المعلمين وسط المدينة، وسط تواجد أمنى مكثف لمتابعة الموقف.

دفعت إدارة الحماية المدنية بـ قنا ، برئاسة العميد هانى الأتربى، مدير الإدارة ، بـ 4 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق للسيطرة على النيران التى اندلعت فى مخزن ومطعم الكافتيريا.

كما انتقلت للموقع عدد من سيارات الإسعاف لنقل أى حالات إصابة قد تحدث بين العاملين بالمكان.

و تمكنت قوات الإطفاء من السيطرة المبدئية على الحريق ، و جار أعمال التبريد و إزالة آثار الحريق.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.