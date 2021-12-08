مصرع ربة منزل وإصابة زوجها و نجلها في انقلاب ملاكي بقنا

لقيت ربة منزل مصرعها و أصيب زوجها و ونجلتها فى انقلاب سيارة ملاكي بطريق قنا - دشنا الزراعي، أمام قرية الجزيرية.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين ، مدير أمن قنا ، إخطاراً من قسم شرطة قنا، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق قنا – دشنا ، أمام قرية الجزيرية، نتج عنه وفيات و إصابات.

تبين مصرع أحلام عبدالموجود عبدالحكيم 37 عاماً ، ربة منزل ، و إصابة صلاح عبدالرحيم على 50 عاماً ، بكدمات و سحجات متفرقة بالجسم ، و نجلتها فاطمة صلاح عبدالرحيم 12 عاماً ، بكدمات و سحجات متفرقة بالجسم.

دفع مرفق اسعاف قنا ، بعدد من سيارات الإسعاف وجرى نقل الجثة إلى المشرحة ، و المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.