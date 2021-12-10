هل تجوز الصلاة على النبي بنية أن يشفع لأخي والشفاء من المرض؟

هل تجوز الصلاة على النبي بنية أن يشفع لأخي عند الله وأشفى من المرض ويلبسني الله ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية.

وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إنه لا مانع من ذلك ويستحب للإنسان أن يكثر من ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة في يوم الجمعة.

وأوضح أمين الفتوى خلال البث المباشر لدار الإفتاء أنه يستحب للإنسان أن يكثر من الصلاة على النبي بهذه النيات ولا مانع من ذلك.

ونوه أمين الفتوى أن كثرة الصلاة على رسول الله تحقق للإنسان ما يرجوه حتى ولو لم يدعو به ، أو انشغل بالصلاة علىالنبي عن الدعاء لنفسه أو لأخيه وما إلى ذلك، فهذه الصلاة ستقوم مقاد الأدعية التى كان سيدعو بها بل قد تزيد وتكون أفضل بإذن الله.

فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة

قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الدعاء لا يشترط فيه الصلاة على النبي، ولكن ورد أن الصلاة على النبي في أول الدعاء وفي آخره، أرجى لأن يقبل الله ويستجيب لصاحبه.

وقال مجمع البحوث الإسلامية، إن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وأرشدنا إلى كل ما فيه خير وفلاح لنا في الدنيا والآخرة، ونهانا عن كل ما يعرضنا لغضب الله سبحانه وتعالى.



وأضاف المجمع، فى منشور له، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن من أراد أن يسأل الله حاجته فليبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وليسأل حاجته وليختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مقبولة والله سبحانه وتعالى أكرم أن يرد ما بينهما.





فيما قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الدعاء لا يشترط فيه الصلاة على النبي، ولكن ورد أن الصلاة على النبي في أول الدعاء وفي آخره، أرجى لأن يقبل الله ويستجيب لصاحبه.

عجائب وفضل الصلاة على النبي



1- يؤجر المصلي على النبي - صلى الله عليه وسلّم- بعشر حسنات.

2- يرفع المصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم- عشر درجات.

3- يغفر للمصلي على النبي- صلى الله عليه وسلم- عشر سيئات.

4- سبب في شفاعة الرسول -صلى الله عليه وسلم- له يوم القيامة.

5- يكفي الله العبد المصلي على رسول الله ما أهمّه.

6- تصلي الملائكة على العبد إذا صلى على رسول الله -صلى الله عليه وسلّم-.

7- الصلاة على النبي تعتبر امتثالًا لأوامر الله تعالى.

8- سبب من أسباب استجابة الدعاء إذا اختتمت واستفتحت به.

9- تنقذ المسلم من صفة البخل.

10- سبب من أسباب طرح البركة.

11- سبب لتثبيت قدم العبد المصلي على الصراط المستقيم يوم القيامة.

15- التقرّب إلى الله تعالى.

16- نيل المراد في الدنيا والآخرة.

17- سبب في فتح أبواب الرحمة.

18-دليل صادق وقطعيّ على محبّة رسول الله - صلى الله عليه وسلّم-.

19- سببٌ لدفع الفقر.

20- تشريف المسلم بعرض اسمه على النبي- صلى الله عليه وسلّم-.

- لا يقتصر فضل الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم-، على هذه الفوائد فقط بل تتعدى لتصل إلى مئات الأفضال التي تعود على المسلم بالنفع والخير في الدنيا والآخرة.