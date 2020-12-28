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ديني

هل الصلاة على الصحابة مع النبي بدعة ؟ .. مفتي الجمهورية يجيب

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 10:07 ص
د شوقي علام
د شوقي علام
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عبد الرحمن محمد
هل الصلاة على الصحابة مع النبي بدعة بين المسلمين ؟ .. سؤال ورد الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك ، وأجاب عنه الدكتورشوقي علام مفتي الجمهورية قائلا: 

الصلاة على الصحابة مع النبي مقصود بها الدعاء ، ولهذا قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم ( خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) فالمقصود ها الدعاء لهم وليس الصلاة كما يعتقد البعض .

وأضاف المفتي انه بناء على معنى هذه الآية الكريمة فلا مانع أن نصلي على أصحاب النبي الكريم أي ندعو لهم فالأمر جائز وليس بدعة .

اسهل صيغة للصلاة على النبي قبل الفجر
اسهل صيغة للصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- قبل الفجر ، وردت فيها أن الصحابة رضوان الله عليهم اهتموا أن يعرفوا صيغة الصلاة على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فورد في صحيح البخاري،  إِنَّ النَّبِىَّ - -صلى الله عليه وسلم- - خَرَجَ عَلَيْنَا فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ ، فَكَيْفَ نُصَلِّى عَلَيْكَ قَالَ « فَقُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ».

وتعد اسهل صيغة للصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- قبل الفجر ، هي الصيغة الإبراهيمية في الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- هي أفضلها، حيث إن الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- مفتاح الخيرات، ومرقاة الدرجات، وسبب السعادة في الدنيا والآخرة، فبها تطهر النفس، ويسلم القلب، وينجو العبد، ويغفر له ذنوبه، ويقبلها الله حتى من غير المسلم، وذلك لتعلقها بجنابه الجليل، وليس معنى أنه يقبلها منه، أنه يثيبه عليها؛ فالثواب وقبول العبادة فرع على التوحيد، وإنما معنى قبولها من غير المسلم أنه إذا طلب من الله أن يصلي على نبيه ويرحمه ويرقيه في درجات الكمال؛ فإن ذلك سيحدث للنبي -صلى الله عليه وسلم- ، ولكن بغير ثواب له لافتقاده شرط التوحيد.
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