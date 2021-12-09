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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

" دار العربي للنشر " تطرح عناوين جديدة في أدب الجريمة

صدى البلد

تستعد دار العربي للنشر طرح عناوين جديدة في سلاسل روايات الجريمة الأشهر في العالم، خلال الدورة الـ53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب التي ستنطلق أواخر الشهر المقبل.

أعمال متنوعة

وبين هذه الروايات أربعة أعمال من السويد، أولها للكاتب هينينغ مانكل، مؤلف السلسلة الأكثر مبيعاً في أوروبا "المفتش فالاندر"، بعنوان "جريمة الذئب الوحيد"، بترجمة نهى مصطفى، والتي نُشِرت في الأصل تحت عنوان "اللبؤة البيضاء".

تبدأ الرواية بجريمة قتل لسمسارة عقارات، ويبدأ المفتش "فالاندر" التحقيق فوراً، لكن أسباب قتلها غير مقنعة، فهي ليست لديها أي أعداء. تبدأ الحقائق بالتكشف، ليجد "فالاندر" نفسه وسط مؤامرة خطيرة. وقد حصلت "العربي" للنشر والتوزيع كذلك على حقوق ترجمة رواية أخرى لمانكل ضمن السلسلة نفسها، بعنوان "الرجل الذي ابتسم".

وفي القائمة المؤلفة السويدية ليزا ماركلوند، وهي إحدى أشهر كاتبات المنطقة الإسكندنافية في أدب الجريمة، بسلسلة "تحقيقات أنيكا بنغتسون"، التي تعتبر رواية "جريمة تفجير الأولمبياد" أول جزء منها وهي الأكثر مبيعاً عالمياً، وستصدرها "العربي" بترجمة يمنى خالد شيرازي.

وستصدر دار العربي للنشر، للكاتبة نفسها رواية "وُصِم مدى الحياة"، بترجمة مريم أحمد بيومي، وهي الجزء الأول من سلسلة المدعي العام "جانا برزيليوس" التي حققت نجاحاً كبيراً وبيع منها أكثر من مليوني نسخة في 30 دولة حول العالم. باعت الرواية أكثر من 200 ألف نسخة في السويد، وتدور حوادثها حول مقتل "رئيس شؤون الهجرة" برصاصة في منزله.

وتشمل القائمة رواية الكاتب أندرس روزلوند، "جريمة عيد الميلاد" بترجمة نهى مصطفى. يذكر أن حقوق ترجمة هذه الرواية بيعت إلى أكثر من 28 دولة، كما احتلت المرتبة الأولى في قوائم الأكثر مبيعاً عالمياً. وهي أيضاً رُشحت للقائمة القصيرة لجائزة كتاب العام السويدية 2020.

تبدأ الرواية بحفلة عيد ميلاد، ولكن يفاجأ القارئ بأن جميع من بالحفل موتى عدا فتاة صغيرة. سيطرت القضية الغريبة على الرأي العام، ولم يستطع المحقق المسؤول عن القضية حينها فك هذا اللغز. 

دار العربي للنشر روايات الجريمة معرض الكتاب معرض القاهرة الدولي للكتاب أدب الجريمة

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