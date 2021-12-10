كأس العرب.. مؤتمر صحفي لـ كيروش قبل مواجهة الأردن

يستعد منتخب مصر لمواجهة منافسه الأردن غدا السبت في إطار الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب المقامة حاليًا بالدوحة .

وشارك أمس في المران الجماعي محمد مجدي "أفشة"، بينما واصل أحمد حجازي وأيمن أشرف برنامجهما العلاجي.



ويختتم المنتخب الوطني استعداداته بتدريب في الخامسة من مساء اليوم بتوقيت الدوحة وسيكون مفتوحًا في ربع الساعة الأولى منه أمام وسائل الإعلام ، يسبقه في الثالثة والنصف مؤتمر صحفي لكارلوس كيروش المدير الفني وعمرو السولية قائد الفريق للحديث عن استعدادات المنتخب الوطني لمباراة السبت المقبل.

واحتل منتخب مصر المركز الأول في جدول ترتيب مجموعته، بعد تعادله أمام منتخب الجزائر في الجولة الثالثة من دور المجموعات، ولكن الفراعنة حسموا الصدارة بفضل قانون اللعب النظيف.

ويلتقي منتخب مصر متصدر المجموعة الرابعة مع منتخب الأردن وصيف المجموعة الثالثة، في ربع نهائي كأس العرب.

ومن المقرر أن تقام مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب خلال يومي الجمعة والسبت 10 و11 ديسمبر.

ويلتقي منتخب مصر مع الأردن، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة الخامسة مساءً، على ملعب الجنوب ، وتذاع المباراة على قناة الكأس القطرية وقناة “أون تايم سبورت” المصرية.