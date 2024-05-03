موبايل جبار من آنتل Itel يستاهل فلوسك.. هذه مميزاته

يعد Itel S24 أحد الوافدين الجدد إلى سوق الهواتف الذكية ذات الميزانية المحدودة من إنتاج شركة آيتل الصينية، تبلغ تكلفة هذا الهاتف في حدود 6 آلاف جنيه مصري، ويقدم بعض الميزات الرائعة بالنسبة للسعر، مما يجعله خيارا جيدا حقا للمستهلكين المهتمين بالقيمة مقابل المال.

مميزات موبايل آيتل Itel S24

1. الشاشة:

يتميز موبايل آيتل الجديد Itel S24، بشاشة من نوع LCD بقياس 6.6 بوصة، عالية الدقة 720 × 1612 بكسل، توفر تجربة مشاهدة مناسبة للمهام اليومية مثل تصفح الويب ومشاهدة مقاطع الفيديو وممارسة الألعاب.

وتأتي الشاشة مزودة بميزة Dynamic Bar، وهي نسخة طبق الأصل من الجزيرة الديناميكية في هواتف آبل، والتي تتيح لك رؤية الإشعارات وحالة الشحن والمكالمات الواردة على النوتش.



2. الكاميرا:

يحتوي هاتف Itel S24، على نظام كاميرا خلفية مزدوجة، الميزة الرئيسية تكمن في مستشعر سامسونج HM6 ISOCELL الذي يأتي بدقة 108 ميجابكسل مع فتحة f / 1.6، يمكن للمستشعر التقاط صور عالية الدقة بتفاصيل جيدة يدعم التكبير بمقدار 3 مرات، الكاميرا الثانوية عبارة عن مستشعر عمق QVGA، والذي يساعد المستشعر الرئيسي بشكل أساسي في التقاط معلومات العمق لصور الوضع الرأسي، إلى جانب، كاميرا أمامية لصور السيلفي عبارة عن مستشعر بدقة 8 ميجابكسل.

هاتف Itel S24

3. الأداء:

يتم تشغيل هاتف آيتل Itel S24 بواسطة معالج ميدياتك Helio G91، هي تعد مجموعة شرائح متوسطة المدى، وعلى الرغم من قدرتها على التعامل مع المهام اليومية والألعاب الأساسية، إلا أنها قد لا تقدم أداءً عالي المستوى لبعض التطبيقات المتطلبة للمزيد من الأداء.

ويأتي الهاتف مزودًا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت مقترنة بخيار تخزين واحد بسعة 128 جيجابايت، كما يحتوي على تقنية Memory Fusion، والتي تتيح استخدام جزء من مساحة التخزين فعليا كـ ذاكرة وصول عشوائي إضافية لتحسين قدرات المهام المتعددة.

ومن ناحية البرمجيات، يعمل هاتف آيتل Itel S24 بنظام التشغيل Itel OS 13 المستندة على نظام التشغيل Android 13، يأتي إلى جانب مساعد جوجل الذكي، المدعوم بواسطة الذكاء الاصطناعي، والذي يمكنك تنشيطه بقول "Hi Aivana"، تدعى الشركة إنها يمكنه أن يساعد في التنقل والترجمة مع دعم لغات مختلفة مثل الإنجليزية والفرنسية والعربية.

هاتف Itel S24

4. البطارية:

تم تجهيز هاتف آيتل Itel S24 ببطارية تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة، ومن المفترض أن توفر البطارية، المقترنة بشاشة منخفضة الدقة ومعالج موفر للطاقة، قدرة تحمل جيدة بشحنة واحدة، يمكنك إعادة شحن الجهاز عبر شاحن بقوة 18 وات يأتي داخل الصندوق.

5. ميزات أخرى:

يشتمل Itel S24 على مستشعر بصمة الإصبع مثبت على الجانب للأمان، ومكبرات صوت DTS مزدوجة لتحسين الصوت، ومنفذ شحن USB من النوع C للشحن ونقل البيانات، تجدر الإشارة إلى أن الهاتف يدعم اتصال 4G فقط ويفتقر إلى تقنية NFC مما قد يمثل عائقا للمستخدمين الذين يعتمدون على الدفع بدون تلامس.

الخلاصة: يلبي هاتف Itel S24 احتياجات المستخدمين المهتمين بالميزانية الذين يبحثون عن هاتف مزود بكاميرا عالية الدقة وشاشة سلسة، حيث يعد المستشعر بدقة 108 ميجابكسل ومعدل التحديث 90 هرتز من الميزات الجذابة عند نقطة السعر هذه، كما يقدم الهاتف أداءً جيدا حتى في الجوانب الأخرى، والبطارية تدوم لفترة طويلة ويتم شحنها بسرعة كبيرة، لذا فأن Itel S24 يعد هاتف ذو قيمة جيدة مقابل المال.

