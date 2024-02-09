هتقلب الأسواق.. آيتل تطلق هواتف أندرويد مميزة بأرخص الأسعار

كشفت شركة آيتل itel الصينية، النقاب عن سلسلة هواتفها الجديدة itel P55، والتي تقدم بعض المواصفات البارزة على الرغم من أسعارها المعقولة.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina" التقني، تضم تشكيلة آيتل الجديدة هاتفين ينطلقا إلى السوق الهندية تحت اسم itel P55 وitel P55 Plus، ويتشارك الهاتفان في نفس المواصفات تقريبا، ولكنهما يتميزان باختلافات طفيفة من حيث التصميم.

مواصفات سلسلة آيتل itel P55

يتميز الطراز الأعلى itel P55 Plus، بلوحة خلفية من مصنوعة من الجلد النباتي بينما يتميز الطراز الأساسي itel P55 بخلفية لامعة.

ويعمل كلا الهاتفين itel P55، بواسطة معالج من نوع Unisoc T606، والمطور من قبل شركة "يونيسوك" الصينية، بدقة تصنيع 12 نانومتر.

itel P55

ويعد itel P55، أول هاتف في الهند يأتي مع دعم لتوسيع ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية بسعة 16 جيجابايت، إلى جانب ما يصل إلى 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وهذا يعني أنه يمكن لمستخدمي هذا الهاتف المحمول الحصول على ما يصل إلى 24 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

ويقترن هاتف itel P55، بذاكرة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجابايت، بينما حصل طراز itel P55 Plus، على توسيعا إضافيا لذاكرة الوصول العشوائي يصل إلى 8 جيجابايت، إلى جانب ما يصل إلى 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي الأساسية، مصحوبة بسعة تخزين كبيرة تبلغ 256 جيجابايت.

itel P55

وتحزم تشكيلة itel P55، بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع السلكي بقدرة 45 وات على هاتف itel P55 Plus، والشحن السريع بقدرة 18 وات على هاتف P55.

وتتميز هواتف آيتل itel P55، بشاشة من نوع IPS LCD، بقاس 6.6 بوصة، والتي تتميز بدقة 720 × 1612 بكسل، تدعم معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، وتحتوي الشاشة على ثقب DOT-in أعلى منتصفها، وتراكب يشبه الجزيرة الديناميكية الموجودة بهواتف آيفون والتي يوفر تحديثات الحالة ومعلومات الشحن.

وبالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، تأتي سلسلة itel P55، مزودة بكاميرا مزدوجة، الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل، مصحوبة بكاميرا مساعدة بدقة 0.08 ميجابكسل، توجد داخل جزيرة مربعة الشكل تشبه تصميم هواتف آيفون، ويتميز كلا الطرازين بكاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل.

itel P55 Plus

وتشمل الميزات البارزة الأخرى، على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مثبت على الجانب، وميزة فتح القفل بالوجه ونظام التشغيل Android 13 خارج الصندوق، غلى جانب منفذ شحن من النوع USB Type-C، ومقبس سماعة رأس بقياس 3.5 ملميتر.

ويتوفر هاتف itel P55، في 3 ألوان هي الأزرق والأسود والذهبي، للبيع عبر موقع الشركة الهندي مقابل سعر يبدأ من 8999 روبية هندية (أي ما يعادل 3.350 جنيها مصريا) للطراز بسعة 8 + 128 جيجابايت.

بينما يأتي هاتف itel P55 Plus، باللونين والأسود والذهبي، مقابل سعر يبدأ من 9999 روبية هندية (أي ما يعادل 3.722 جنيها مصريا) للطراز بسعة 8 + 256 جيجابايت.