فايزة حيدر: أنا أول مدربة معتمدة من الدوري الإنجليزي.. وهذه مشاكل الكرة النسائية

كشفت فايزة حيدر لاعبة وقائدة منتخب مصر السابقة لكرة القدم النسائية، والمدير الفني الحالي لفريق أبها السعودي للكرة النسائية، المواقف الصعبة التي مرت بها في مسيرتها كلاعبة ومن ثم مدربة.

وقالت فايزة حيدر خلال استضافتها في برنامج "نعم قادرون"، المذاع عبر أثير إذاعة (on sport fm) ويقدمه محمد كشك عن المواقف الصعبة التي مرت بها: "كان لدى موقف غريب عندما كنت أدرب فريق للرجال، وجدت أشخاص تتحدث بطريقة سيئة ويقومون بالاستهزاء بقدراتي وفوزنا بهذه المباراة 3-0، وعقب اللقاء فوجئت بقدوم رئيس النادي المنافس لي وطلب مني تدريب فريقه".

وتحدثت فايزة حيدر عن دوراتها في الدوري الإنجليزي قائلة: "ممثلي الدوري الإنجليزي كانوا هنا في مصر ورشحوا مدربين للحصول على الرخصة التدريبية وانضممت لها في 2011، وقمت بعمل مشروع تحت منصة هذه الدورة في حلوان، وكنت أول مدرب معتمد من الدوري الإنجليزي عام 2014".

وعن الصعوبات التي توجه الكرة النسائية واصلت: "المشاكل التي تواجهنا هي أن فترات الإعداد ليست طويلة، ولذلك لم نستطع تحقيق نجاح، ولا يوجد تسليط الضوء علينا من الناحية الإعلامية".

برنامج نعم قادرون يذاع مرة واحدة أسبوعيا يوم الخميس، عبر إذاعة أون سبورت إف إم، ويقدمه محمد كشك أحد أبطال قادرون باختلاف، وهو البرنامج الأول من نوعه على الإذاعات المصرية والعربية، والذي يقدمه أحد المذيعين المكفوفين.